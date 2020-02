Un jeune Varois va couper ses cheveux pour en faire des perruques en faveur des malades du cancer

Sanary-sur-Mer, France

Ses longues mèches blondes lui arrivent au milieu du dos. Depuis trois ans, Evann n'a jamais été chez le coiffeur. Il s'est laissé poussé les cheveux pour aider un enfant atteint d'un cancer. C’est en croisant régulièrement l’un de ses camarades d’école, malade, que le jeune Varois, installé avec sa famille à Sanary-sur-Mer, a eu le déclic.

"Il perdait ses cheveux, raconte Evann, âgé aujourd'hui de 9 ans. Il était en fauteuil roulant mais normalement, les enfants, ils ne doivent pas être malades. Ils commencent à peine leur vie." Alors, à 6 ans, le petit garçon décide de ne plus avoir affaire aux ciseaux pour confectionner, plus tard, une perruque.

Quand on me brosse les cheveux, j'ai mal. Mais je sais que c'est pour un enfant malade. Je pense à lui et je n'ai plus mal.

Il faut au minimum 25 centimètres de cheveux pour confectionner la perruque. Autant dire que ça devrait le faire. © Radio France - Bruno Blanzat

"On l'appelle mademoiselle 9 fois sur 10, mais ça me fait rire maintenant, reconnaît Sandrine, sa maman. On va faire des petites couettes avec ses cheveux et on va les couper. Il faut minimum 25 centimètres." Les mèches seront envoyées au lycée des métiers des arts et de la coiffure à Lyon. "Ce sont des personnes qui sont en formation qui créent les perruques et qui vont à la rencontre d'enfants malades dans les hôpitaux", poursuit Sandrine.

Un aboutissement pour ce Varois de 9 ans, après quelques sacrifices nécessaires, selon lui, au quotidien. "Quand on me brosse les cheveux, j'ai mal, dit-il. Mais je sais que c'est pour un enfant malade. Je pense à lui et je n'ai plus mal. J'insiste pour que les autres fassent la même chose que moi."