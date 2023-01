Un joueur de PMU remporte plus de 250.000 euros près de Toulouse

Un parieur PMU a remporté , dimanche 29 janvier la somme de 253.174 euros en jouant au Quinté+ pour une mise de huit euros. Il a joué à la "Maison de la Presse Aucamville" avenue de Fronton à Aucamville, au nord de Toulouse.

En tout, près d'une vingtaine d'une vingtaine de parieurs ont empoché plus de 100.000€ au Quinté+ ce jour-là à l'occasion du lors du Grand Prix d’Amérique, considéré comme le championnat du monde des trotteurs. Notre gagnant haut-garonnais est le premier à remporter plus de 100.00 euros au Quinté+ dans le département cette année. L'année dernière, une seule personne en Haute-Garonne avait touché une forte somme, 130.000 euros en octobre.

La Maison de la Presse d'Aucamville. - Google Street View

En Occitanie, c'est dans le Gard et l'Hérault, que l'on a compté l'an passé le plus de gagnants à plus de 100.000 euros.