La veille de Noël, la FDJ remet un chèque de 1 million d'euros à un tabac de Marnaz, Haute-Savoie

Le Père Noël a un peu d'avance en Haute-Savoie cette année. Un coordinateur commercial de la Française des Jeux a remis en ce 24 décembre un chèque de valorisation au tabac presse Pernat de Marnaz, symbole de la victoire à 1 million d'euros d'un joueur à la mi-décembre.

Le gagnant a remporté son million lors du tirage du 18 décembre, grâce au jeu My Million. Un code attribué automatiquement à chaque grille validée. Ce jour là justement, le chanceux en a seulement joué une, lors d'une petite course chez son buraliste. Où, désormais, figure en bonne place un gros chèque d'un montant qui en ferait rêver plus d'un.