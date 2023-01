UN JOUR MAGIQUE EN VAUCLUSE

Pénétrons dans les coulisses ! Découvrez l'univers secret d'un magicien, d'une compagnie de marionnettes, d'un spectacle de cabaret, d'un cabinet de curiosité, ou encore, la restauration d'une œuvre picturale aux Palais des Papes. Notre région a mille secrets, Philippe Garcia a trouvé les clés et vous ouvre les portes... Écoutez !

AU COEUR DES COULISSES DE L'ILLUSIONNISTE JULIEN SOLAZ

Julien Solaz et sa jeunes assistante © Radio France - Philippe Garcia

Passionné de magie depuis son plus jeune âge, Fabien Solaz fait rêver avec sa grande maîtrise de l’illusion dans les plus grandes salles : Magic Circle de Londres, premier rôle au show américain ELEMENTS, croisières de prestige, shows télé, il fait rêver, étonne par sa maîtrise des plus grands numéros les publics de 50 pays dans le monde !

Philippe Garcia a rencontré Fabien Solaz et sa nouvelle assistante dans les coulisses d’un show privé. Là, avec elle, il prépare un numéro terrifiant qui demande une grande maîtrise. Découvrez Fabien Solaz, ses spectaculaires vidéos sur son site internet www.solazmagic.com On attend ses prochaines dates sur la région pour les partager avec vous !

AU COEUR DU MAGNIFIQUE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE DERAÏDENZ

C’est sur l’île de la Barthelasse que se trouve une drôle de maison, celle de la Compagnie Deraïdenz, créée chez nous en 2017.

Au cœur des ateliers de création de la compagnie. - Christophe AUBRY

Deraïdenz , c’est création totale à tous les étages, de l’écriture des spectacles à la composition des musiques, la création des décors, des marionnettes parfois gigantesques et des costumes. Avec Anna Massonnet chargée de diffusion et de communication de la Compagnie, nous pénétrons dans ce merveilleux univers…

Ici, on créé aussi la musique des spectacles. - Serge Gutwirth

La compagnie nous a émerveillés à Noël ! Découvrez l'ensemble des dates à venir sur le site de la compagnie .

DÉCOUVREZ LES MILLIERS DE COSTUMES DE L'OPÉRA GRAND AVIGNON

Philippe est au cœur des 5000 costumes créés par et pour les spectacles de la grande maison ! Costumes de scène pour les spectacles de danse et d’opéra conservés précieusement, entretenus par les services de l’opéra d’Avignon. Céline ALBA est la gardienne du trésor. Ancienne danseuse du corps de ballet, elle connaît ici sa deuxième vie professionnelle à l’Opéra d’Avignon.

Céline Alba et une des plus belles créations de costumes à l'opéra © Radio France - Philippe GARCIA

En ce moment l’atelier couture de l’opéra du Grand Avignon assure les dernières retouches des tenues de scène originales de l’opéra-comique au féminin La sérénade ; créé par deux femmes en 1818 au théâtre Royal de l’Opéra Comique, ce beau spectacle est repris à l’opéra du Grand Avignon ces 30 et 31 décembre 2022 et 1er janvier 2023 !

Céline ALBA a dansé dans cette robe. © Radio France - Philippe GARCIA

INTRIGUE AU COEUR DU PALAIS DES PAPES !

Il s'en passe des choses au palais des papes ! © Getty - AC productions

Après Intrigue dans la ville, on peut se procurer le kit Intrigue au Palais des Papes pour jouer les enquêteurs… en famille ! Une formidable façon de découvrir l’imposant monument patrimoine mondial de l’humanité, en quittant les écrans pour devenir acteur de ses propres recherches, entre enfants et parents ! Soyons curieux, kit en main, depuis la cours d’honneur du palais, avec Odile Devise, celle qui a créé le jeu Intrigue au Palais des Pape

Le kit Intrigue au Palais des Papes - DEVISOCOM

Alors jouez en famille avec Intrique au Palais des Papes ! On peut se procurer le kit du jeu avec la lettre de mission du Pape Urbain V, à l’Office de tourisme d’Avignon. Je jeu avec plan du palais, lettre et cartes coûte 12€ pour jouer à plusieurs ! Ça change de la passivité face aux écrans.

MONTAGE DE DÉCORS SUR LA SCÈNE DE L'OPÉRA GRABD AVIGNON

La scène toute neuve de l’Opéra d’Avignon qui a retrouvé tout son lustre (sauf le vrai au plafond) remis aux normes les plus modernes, ainsi que l’ensemble du bâtiment comme neuf, la salle aux sièges plus confortable aux ors redorés… Vincent Garnier vient de l’opéra de Rouen pour monter les décors de La sérénade, le spectacle de fin d’année de l’Opéra Grand Avignon.

On monte les décors de La sérénade à l'Opéra Grans Avignon © Radio France - Philippe GARCIA

Gros travail donc, pour le premier montage du décor de La sérénade, opéra-comique créé par deux femmes en 1818 au théâtre Royal de l’Opéra-Comique. Ce beau spectacle est repris à l’Opéra du Grand Avignon ces 30 et 31 décembre 2022 et 1er janvier 2023 ! Un événement pour cette œuvre méprisée bien que très apprécié à sa création, aux temps où les femmes avaient encore peu de crédit dans le monde des compositeurs reconnus, notamment.

Vincent Garnier de l'opéra de Rouen adapte les décors sur la scène de l'Opéra Grand Avignon. © Radio France - Philippe Garcia

ON RESTAURE UNE VIEILLE FRESQUE DANS LA CHAMBRE (FERMÉE) DES NOTAIRES

Le Palais des Papes , imposant monument Vauclusien classé au patrimoine mondial de l’humanité. Il est un jeune avignonnais qui y travaille depuis 15 ans et qui en connaît les moindres recoins. C’est Julien Gallon, assistant de conservation au Palais des Papes. Il a les clés d’une salle encore interdite au public…

Le Palais des Papes renferme encore des mystères... - AC Productions

Le palais des Papes que bon nombre de Vauclusiens n’a jamais encore visité, renferme encore beaucoup de secrets. Prochaine restauration d’envergure très attendue, celle de la Chapelle Saint Jean avec ses murs et ses voûtes décorés de fresques. 4500 à 5000m2 de peintures murales sont conservées dans le Palais des Papes. Un travail permanent !

LES COULISSES DE LA REVUE "DIAMANT" DU CABARET MONOPOLIS

Les deux nouvelles danseuses de la revue du Monopolis © Radio France - Philippe Garcia

Créé il y a 10 ans (l’anniversaire est pour 2023) par Stéphane Reynaud qui en a toujours rêvé, ce cabaret connaît un grand succès avec ses artistes de qualité qui dansent et chantent, ses tableaux sophistiqués et merveilleusement mis en lumière et une vraie bonne cuisine mitonnée par le chef Marc ISBACHIAN. Nous sommes à quelques minutes du lever de rideau au milieu des artistes…

Stéphane Reynaud auprès de ses danseurs © Radio France - Philippe Garcia

Le Cabaret Monopolis propose sa nouvelle revue DIAMANT tous les samedis soirs avec sa formule dîner-spectacle à partir de 50€.

Étirements derrière le rideau du cabaret dans le brouhaha des spectateurs qui dînent... © Radio France - Philippe Garcia

AVANT LE CONCERT DU CHOEUR EUROPÉEN DE PROVENCE

De Vaison la Romaine. Le 18 décembre dernier, jour de la finale du Mondial de football et à la même heure, le Chœur se produisait en la cathédrale Notre Dame de Nazareth, sous la direction de Bisser KOSTADINOV, qui est aussi artiste lyrique basse et professeur de chant.

Premiers exercices sous la direction du chef Bisser Kostadinov, deux heures avant le concert. © Radio France - Philippe Garcia

En 2023, le Chœur Européen de Provence se produira à Pernes les fontaines, Vaison la romaine, Carpentras et Avignon. D’autres dates sont possibles.

Catherine Sternis au piano et les répétitions de certains passages avant le concert © Radio France - Philippe Garcia

LES DERNIÈRES TROUVAILLES DE L'HOTEL D'AGAR À CAVAILLON

L’hôtel d’Agar, racheté dans les années 90 par deux médecins esthètes, amateurs d’art contemporain et ancien : Christian MORAND et Véronique Valton. Une demeure en très mauvais état qu’ils restaurent patiemment. Ils y travaillent si bien et l’hôtel est d’une telle richesse qu’il a été inscrit en 2011, aux Monuments historiques pour la bâtisse, mais aussi pour son jardin remarquable. La restauration est loin d’être terminée, d’autant que les fouilles sous la maison, continuent de révéler leurs trésors !

À l'Hôtel d'Agar de Cavaillon - Hôtel d'Agar

En ce moment, l’Hôtel d’Agar nous présente un ensemble exceptionnel de crèches provençales et napolitaines du XVIIIe et XIXe siècle. Ce qui constitue une collection de plus de 200 sujets provençaux en cire, papier mâché avec leurs vêtements d’époque, et une centaine de sujets napolitains en terre cuite. Des visites pour des groupes de 10 personnes minimum peuvent être organisées.

Quelques santibelli Napolitains exposés à l'Hôtel d'Agar. © Radio France - Philippe Garcia

Contact Hôtel d'Agar pour les visites : 06 24 17 20 13

ARTEFACT IMAGINE ET FABRIQUE DECORS DE THÉATRE ET DE CONCERTS.

L'atelier ferronnerie d'ARTEFACT © Radio France - Philippe GARCIA

ARTEFACT est une société de construction de décors qui a préparé des éléments du décor de la nouvelle production de Starmania et le spectacle de Mylène Farmer. Artefact, l’atelier de construction de décors, installée depuis 2014 tout près de la gare de Courthézon, dans les anciens locaux de la fabrique de balais Masquin. Les équipes d’Artefact sont distribuées sur 2300 m2 autour de la grande cour. Il y a un autre local de 1000m2 où ils assemblent tout ou partie des décors d’opéra, de théâtre ou de concerts. Xavier BOUCHER est le régisseur général de l’entreprise aux talents très pointus, chacun dans leur domaine. Comme Damien du bureau d’études où tout se conçoit sur ordinateur. Il travaillait alors sur la nouvelle version de Starmania.

Xavier, régisseur général chez ARTEFACT © Radio France - Philippe Garcia

Actuellement les décors signés Artefact pour la nouvelle version de STARMANIA, la comédie musicale de Michel Berger et Luc Plamondon, sont visible à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt. STARMANIA est programmée à l’ARENA de Montpellier du 27 au 30 avril 2023.

