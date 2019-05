Un journal néerlandais titre qu'il est interdit de boire de l'alcool en Ardèche

Vallon-Pont-d'Arc, France

C'est une télévision de Hollande qui a appelé Mariska. Mariska, c'est Mariska Moulin , néerlandaise et propriétaire du camping de la Roubine à Vallon-Pont-d'Arc.

Ils m'ont demandé pourquoi il était interdit de boire de l'alcool en Ardèche, ça m'a fait un peu rire explique Mariska.

Cette télévision a en fait repris un titre d'un journal très populaire aux Pays-Bas, De Telegraaf. Il y était expliqué dans son édition de jeudi que la consommation d'alcool était interdite en Ardèche, d'une façon générale. Interdite dans les campings, dans les bars et dans les gorges de l'Ardèche. Une erreur bien sûr puisque le journal a confondu le département de l'Ardèche et la réserve nationale des gorges de l'Ardèche, 32 kilomètres entre Vallon-Pont-d'Arc et Saint-Martin-d'Ardèche. Comme chaque année, le préfet interdit la consommation d'alcool au sein de la réserve entre le 1er mai et le 30 septembre pour éviter les accidents.

Les vacanciers néerlandais ont commencé à appeler les campings

Les néerlandais qui avaient réservé leurs vacances d'été en Ardèche ont commencé à appeler leur hébergement pour s'étonner de cette décision. Les propriétaires de campings les ont rassuré. Finalement De Telegraaf a fini par corriger son article même s'il n'est toujours pas très clair. Mariska a tout de même passé son après-midi à expliquer aux médias des Pays-bas qu'il était encore possible de prendre l'apéro en Ardèche.