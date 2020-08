8 aventuriers se défient dans le Koh Lanta d'Avesnes les Aubert

Si les amis n'ont pas poussé le vice à dormir dans une cabane de branches et à chasser le gibier en forêt, ils ont passé 3 heures sous la pluie et dans la boue pour l'épreuve d'orientation.

Ils ont aussi bataillé pour l'épreuve des poteaux, du tir à l'arc, et ils ont eu droit à la terrible épreuve de dégustation, au menu de nos aventuriers nordistes, des vers de farine et des crickets, épreuve réussie pour Alexandre de l'équipe rouge

C'est horrible, c'est pas possible du tout, au début je me suis dit ça a le goût de ceci ou de cela, mais non c'est vraiment immonde

Et pour corser un peu l'aventure, Ludovic allias Denis Brogniart, un peu sadique sur les bords s'est amusé à les réveiller en pleine nuit pour certaines épreuves.

Pas de quoi décourager les candidats qui étaient à fond comme Lucie

Juste avant les épreuves on avait la boule au ventre, on était au bord du malaise, parce qu'on veut montrer le meilleur de nous même, et comme on était filmé, et que les enfants et les parents voulaient nous voir, ça mettait de la pression en plus