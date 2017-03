Un lama fou piétine un jeune homme de 19 ans à Vic-de-Chassenay en Côte-d'Or

Un accident plutôt rare. Ce dimanche 26 mars 2017, en tout début d'après-midi, sur la commune de Vic-de-Chassenay près de Semur-en-Auxois, un jeune couple qui se promenait s'est fait charger par... un lama !

L'animal qui appartient à un agriculteur était réputé plutôt paisible jusqu'alors, qui plus est, il était enfermé dans un enclos. Un enclos qui s'est révélé pas assez solide devant son coup de folie. C'est le chien du couple qui l'aurait rendu furieux, pour une raison que l'on ignore le lama s'est donc échappé de sa clôture avec l'intention d'en découdre ! Et l'affaire aurait pu très mal se terminer... D'autant que le jeune garçon âgé de 19 ans s'est fait littéralement piétiner par l'animal appartenant à la famille des camélidés.

Le maire de Vic-de-Chassenay, François-Marie Deffontaines, s'est rendu sur place

"Il y a deux lamas dans un pré à l'entrée du village, et deux jeunes promeneurs avec un chien sont passés sur la voie communale... Un des deux lamas a décider de passer la clôture et les a poursuivis. Il a culbuté le jeune homme, l'a piétiné". Le lama avait-il "un coup dans le nez", après tout nous étions dimanche midi ? Rires du maire de Vic-de-Chassenay "non non je pense qu'il était agacé par le chien, peut-être que le chien avait aboyé! En tout cas c'est la première fois que cela arrive, la preuve qu'il faut se méfier des lamas" poursuit amusé François-Marie Deffontaines.

Le lama un camélidé domestique qui vit habituellement sur le continent Sud Américain © Radio France - Inconnu

Heureusement l'histoire se termine bien

Finalement le jeune couple a réussi à se dépêtrer de l'emprise du lama-fou pour se réfugier dans un pré voisin. De là les deux jeunes ont appelés les gendarmes. Une ambulance est venue pour examiner le jeune garçon sur place. Finalement, plus de peur que de mal, il n'a pas nécessité un transport à l'hôpital et a même pu rentrer chez lui dans l'après-midi. Mais gageons qu'il se souviendra sûrement très longtemps de cette balade romantique qui a mal tourné! Quant au propriétaire du lama, il ne devrait pas être poursuivi mais les gendarmes lui ont tout de même conseillé de consolider ses clôtures afin que ses animaux ne s'échappent plus.