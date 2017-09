Un Landais devient champion du monde de moustache!

Ses impressionnantes moustaches ont permis à un Dacquois de décrocher la première place de sa catégorie aux championnats du monde de barbe et moustache à Austin au Texas

Le Dacquois Gilles Polinien, 58 ans, ne s'est pas déplacé aux Etats-Unis pour rien le week-end dernier : il a été sacré champion du monde de barbe et moustache, dans la catégorie "barbe impériale", à Austin, au Texas. Il s'agit de son deuxième titre de champion du monde, après un premier décroché en 2015.

Le Dacquois Gilles Polinien (à droite) aux côtés d'autres participants du championnat du monde

"Lors des championnats du monde, on défile un peu comme des Miss France et le jury accorde des notes. Et j'ai fini premier de ma catégorie" explique Gilles Polinien. Il existe une vingtaine de catégories lors des championnats (champion de moustache type Dali, champion de moustache anglaise, etc.) et le Landais a lui été sacré dans celle de la "barbe impériale", en référence aux empereurs austro-hongrois du 19e siècle, adeptes de ces attributs pileux.

Des mois pour préparer une telle moustache

Longues d'une vingtaine de centimètres de chaque côté, les moustaches nécessitent un brushing pour tenir en place. Et s'il faut des mois pour arriver à la bonne longueur de poils, Gilles Polinien assure que l'entretien ne lui prend que quelques minutes par jour. "Les gens qui me croisent dans la rue tournent tous la tête vers moi mais j'ai l'habitude maintenant" assure celui qui a décidé de porter une telle moustache par "passion" et pour se démarquer. "Ca sort de l'ordinaire, ça rajoute quelque chose à la personnalité" ajoute le champion du monde dacquois.