Un Landais fait des tutos bricolage sur Youtube : il a plus de 6 000 abonnés

Département Landes, France

Des tutos vidéos pour réparer une tronçonneuse ou une tondeuse à gazon... Joël Hardy travaille à Mont-de-Marsan, il a lancé sa chaîne Youtube il a 5 ans. Il réalise des tutos vidéos pour expliquer comment réparer les outils de jardinage, le tout sans dépenser trop d'argent. Il a déjà plus de 6000 abonnés : "3000 personnes se sont abonnées à moi ces derniers mois", sourit le Youtubeur.

Un Youtubeur pas comme les autres

Réparer une tronçonneuse en panne, faire la vidange d'un tracteur, démonter un carburateur... Joël Hardy n'est pas un Youtubeur comme les autres : "C'est vrai qu'on connait mieux les Youtubeurs humouristiques, confie-t-il, mais moi je veux avant tout rendre service aux gens en leur donnant quelques conseils qui peuvent leur faire économiser de l'argent."

"Ça me plait d'aider les gens en partageant mon savoir-faire" - Joël Hardy

Joël Hardy réalise tout seul ses vidéos sur son temps libre. "J'ai une caméra et un trépied pour réaliser mes vidéos. Je passe jusqu'à deux heures de mon temps libre à les filmer et les monter. Mais ça me plait d'aider les gens en partageant mon savoir-faire." Déjà plus de 60 vidéos sont publiées sur sa chaîne Youtube. Une entreprise parisienne l'a même contacté pour récupérer ses vidéos. Mais le Youtubeur préfère pour l'instant rester indépendant.