Ce Landais est le Géo Trouvetou de la bière

Département Landes, France

Vous remplissez les verres par le haut ? Olivier Jammes, lui, les remplit par le bas. Ce Landais de Téthieu, âgé de 45 ans, a inventé un concept révolutionnaire en 2015 : une tireuse à bière spéciale, qui permet de remplir des verres en plastique par le bas, avec une valve installée dans le fond du verre. Le système est utilisé par des professionnels, principalement dans des bars.

Mais aujourd'hui, Olivier Jammes met en vente une autre invention : une tireuse à bière portative, pour les particuliers, baptisée Beer Up, permettant elle aussi de remplir les verres par le fond. C'est en fait une glacière, dans laquelle on place un fût de bière. "Quand on met le verre sur la glacière, tout simplement la boisson monte toute seule dans le verre. Il suffit de retirer le verre pour arrêter le remplissage" explique Olivier Jammes, interrogé par France Bleu Gascogne.

"Cela fait 4 ans qu'on commercialise les tireuses à bière pour les professionnels. Des particuliers m'ont demandé de créer une machine pour eux, pour pouvoir tirer facilement la bière pour un apéritif, chez soi, à la plage, à la pêche, où on veut" précise Olivier Jammes. Son invention, baptisée Beer Up, est vendue en ligne, au prix d'appel de 99 euros.

Quant aux tireuses à bière pour les professionnels, déjà vendue depuis 2015 pour les professionnels, elles rencontrent le succès. Olivier Jammes assure avoir vendu près d'un million de verres spéciaux (avec une valve en silicone dans la fond permettant un remplissage par le bas) à des bars, pour des stades ou des peñas pour des ferias dans la région.