Un Landais se filme à 230km/h, publie la vidéo sur internet... avant d'être arrêté par les gendarmes

Dans les Landes, un habitant de Taller s'est fait rattraper par le pouvoir des réseaux sociaux. il s'est filmé en train de conduire à 230km/h et a ensuite publié la vidéo sur internet. Les gendarmes l'ont arrêté peu de temps après.

Pris en flagrant délit ou presque ! D'ailleurs, quand les gendarmes l'ont arrêté, il n'a pas pris la peine de nier, il a tout de suite reconnu les faits, qui étaient clairement incontestables. Ce Landais était au volant d'une Tesla, nouvelle voiture électrique, et il voulait voir jusqu'à combien elle pouvait monter.

Son fils filme son "exploit"

Il a donc pris la direction de la route qui relie Gourbera et Taller, une longue ligne droite limitée à 80 km/h. Il monte jusqu'à 230 km/h, son fils est là pour filmer sa performance, il zoome même sur le compteur et il publie l'exploit de son père sur le réseau social Snapchat, une application très appréciée des jeunes, et qui permet de publier des vidéos éphémères.

Sauf que voilà, un gendarme tombe par hasard sur cette fameuse vidéo et après quelques recherches, il finit par remonter jusqu'au conducteur.