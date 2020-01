Un lapin nain nordiste sacré champion du monde

Eric Legghe son éleveur déjà champion de France et d'Europe a obtenu 97.5/100, une sacrée récompense pour celui qui élève plus de 200 lapins.

Les Rues-des-Vignes, France

Eric se souvient que sa passion pour les lapins date de son enfance à la ferme chez ses parents, il a eu un coup de cœur pour les bêtes aux longues oreilles à l'âge de 8 ans, avec une préférence pour les nains rex au pelage très doux. Et depuis 30 ans le passionné a multiplié les concours, rejoint depuis 10 ans par son fiston Aurélien qui s'est lui aussi lancé dans l'élevage. Dejà champions de France et d'Europe, ils ont donc été sacrés au niveau mondial en Autriche.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Le lapin d'Eric devait faire face à la concurrence de 300 autres bêtes scrutés sous toutes les coutures par le jury, poids, taille, mais aussi hauteur de poils, des oreilles, couleur, jusqu'à l'entre couleur, celle qu'on voit quand on souffle sur le pelage ! Et même si évidemment les lapins nains n'ont pas défilé, leur posture a également été examinée, pas question de voir un animal avachi sur la table ou les oreilles en berne.

Élevés comme des champions avec une alimentation saine et variée

Alors pour que ses lapins soient des vrais champions, Eric choisit déjà des individus calmes, et après il leur apprend à se tenir correctement. Comme pour les sportifs, il veille aussi à leur alimentation, saine et variée à base de foin de prairie et de granulés sans OGM et pour leur litière il est aussi exigeant sur la paille que l'agriculteur lui vend, pas question qu'elle soit humide, car des champignons pourraient se développer, et les lapins pourraient avoir la diarrhée et s'affaiblir.

Mais la base de ses champions, ça reste quand même la génétique, il choisit les meilleurs spécimens pour la reproduction, et tente des croisements pour obtenir de nouvelles couleurs. Et le passionné ne se cantonne pas aux lapins nains, il est toujours à la recherche de nouveautés, il a par exemple acheté en Autriche, un Feu Bleu, une espèce très rare qu'il voudrait développer chez nous.

Le lapin Feu Bleu acheté en Autriche © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

En attendant, le père et le fils se préparent déjà pour les championnats de France à Illkirch, près de Strasbourg le 16 janvier.