Craponne-sur-Arzon, France

Marguerite Vallade est décédée le 2 septembre 2017. Cette femme de 96 ans, née à Craponne et revenue en Haute-Loire à sa retraite, avait rencontré le maire, Laurent Mirmand, après son élection en 2014 pour lui faire part de sa volonté. Elle n'avait pas d'enfant et a décidé de préférer son village, mais elle n'avait pas précisé le montant de son patrimoine. D'où la surprise du premier magistrat de Craponne lorsqu'il a appris que sa commune allait hériter d'environ un million d'€uros.

Le conseil municipal a adopté une délibération en début d'année pour accepter ce leg et les conditions imposées par la vieille dame. Marguerite Vallade souhaitait qu'une chapelle intérieure de l'église de Craponne soit rénovée, ce qui coûtera 50.000 €uros, et que son argent finance une partie de la construction de la maison de santé (100.000 €uros). Elle demandait aussi que des messes soient célébrées en sa mémoire et celle de son mari ainsi que leur tombe soit régulièrement fleurie par la commune.

Une plaque pour conserver le nom de Marguerite Vallade

Au total, Craponne-sur-Arzon hérite donc d'une somme de 800.000 €uros et de deux maisons, une sur la commune, la seconde à Limoges, où Marguerite Vallade a habité. Le conseil municipal doit maintenant décider ce qu'il fait de ces deux habitations, qui sont louées. Il pourrait garder celle de Craponne et mettre en vente celle de Limoges. Il devra également choisir quel équipement portera le nom de Marguerite Vallade, née Gibert, une autre demande de la vieille dame. Ce sera peut être la maison de santé, une salle intérieure ou pourquoi pas, l'école de la commune, puisqu'elle était enseignante.

Quant au reste de l'argent, sa destination a été vite trouvée. Il servira à alléger la facture de la réhabilitation du centre-bourg, qui est en cours, et la modernisation de la médiathèque. Inutile de dire que cet argent inattendu tombe à point nommé pour cette commune de 2.000 habitants.