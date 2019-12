Un lion s'échappe de son enclos au Refuge de l'Arche de Saint-Fort

Plus de peur que de mal au Refuge de l'arche de Saint-Fort en Mayenne : le lion Baringo s'est échappé de son enclos mercredi après-midi, profitant d'une porte mal fermée. L'animal a rapidement été endormi par l'équipe du parc.

Saint-Fort, France

Il a voulu se faire la malle : mercredi après-midi, vers 14h30 le lion Baringo, 15 ans et 150 kg, s'échappe de son enclos situé au Refuge de l'arche, à Saint-Fort (Mayenne). Il n'a pas pu se balader longtemps : une demi-heure plus tard, les équipes du parc l'endorment à l'aide d'une fléchette tranquillisante et le replacent dans son enclos.

Heureusement, aucun visiteur n'est présent à ce moment-là puisque le parc est fermé, confirme Yann Huchedé, le directeur du parc. Il n'y a aucun blessé grave mais son père est légèrement blessé aux avant-bras suite à des coups de griffe.

Une porte mal fermée

Une enquête de la gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances précises de cet événement. "Cela s'est produit au moment où des soigneurs nettoyaient l'enclos des lions et les nourrissaient, explique Yann Huchedé. Malgré un protocole strict, une porte a été mal refermée et Baringo en a profité. Il s'est avancé dans l'allée et la soigneuse à l'origine de l'erreur a immédiatement donné l'alerte."

Il insiste sur le caractère "rarissime" de l’événement : "C'est la première fois qu'un félin s'échappe. En 45 ans d'histoire du Refuge il y a eu deux échappées de loups, la dernière il y a une dizaine d'années, mais dans des circonstances très différentes. 9 fois sur 10 il s'agit d'erreurs humaines."

Baringo a passé quasiment toute sa vie au Refuge de l'arche. Il a été recueilli en 2004, quand un habitant de Commer le trouve sur le bord de la route. "L'animal, âgé de trois semaines, serait tombé d’un camion du Cirque de Paris, en déplacement à Mayenne le week-end précédent", précise le site internet du Refuge.