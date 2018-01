Martigné-sur-Mayenne, France

Il faut avoir une grande bibliothèque, très solide - et un bon compte en banque - pour pouvoir acheter et ranger ce livre sur Johnny Hallyday. L'imprimerie solidaire de Martigné-sur-Mayenne a vu les choses en grand. Elle a imprimé en novembre et décembre dernier un livre de photos, intitulé tout simplement "Johnny Hallyaday".

Un livre de sept kilos

Ce livre a été écrit par le journaliste et écrivain André Bercoff. C'est une commande passée au printemps dernier à l'imprimerie par deux sociétés d'Édition Parisienne, 6ème Sens et Gordon.

Ce livre mesure 55 centimètres de long sur 32 centimètres de large, il a 130 pages avec une couverture et une dernière page en acier, pour un total de sept kilos. Un livre format XXL qui coûte 495 euros ! Il est en vente sur Amazon et sur le site myjohnny.fr.

Des semaines de travail

Mais avant d'arriver à ce résultat, il a fallu travailler ! Et résoudre le casse-tête du poids du livre, sept kilos.

_"Ce n'est pas une fabrication comme les autres avec le poids. On ne sait pas comment ça va se comporter à la fin. Il faut qu'on ait une tenue de tout l'ensemble, et une couverture en métal, ce n'est pas une couverture papier, ce n'est pas une couverture carton, ce n'est pas une reliure comme les autres. Trouver les astuces, c'était très intéressant"_, sourit Martine Nicol, deviseur fabricant, c'est elle qui a dû trouver les solutions pour fabriquer le livre.

"C'était un boulot à part" - Didier Courteille, l'un des employés.

"C'était un boulot à part, _on imprimait pour la première fois avec le format maximum de la machine_", précise Didier Courteille, l'un des employés qui a réalisé l'impression des 1000 exemplaires. "Il y a d'abord un côté qui est imprimé, la palette est retournée, repassée en machine. Il y a de la manipulation, il faut faire très attention, il faut qu'il y ait zéro marque".

Le livre regroupe des dizaines de photos de Johnny Hallyday sur 130 pages. © Radio France - Charlotte Coutard

Une commande spéciale pour l'imprimerie mayennaise

L'impression avait commencé avant la mort du plus célèbre des rockeur Français, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier à 74 ans des suites d'un cancer.

"On était très très fier de réaliser ce livre, mais on était un petit peu triste car c'était un livre sur lequel on travaillait depuis plusieurs mois, sur sa réalisation, comment on allait le finaliser, quel type d'anneaux on allait choisir. _Il était sous presse avant le décès de Johnny_, et malheureusement on était en phase de finalisation la semaine du décès de Johnny", explique Ghislaine Rittre, la directrice de l'imprimerie.

"C'était un hommage de son vivant, c'est devenu un hommage avec son décès" - Ghislaine Rittre.

"C'était un petit peu triste pour nous, parce que _c'était un hommage de son vivant, et malheureusement c'est devenu un hommage avec son décès_. On était quand même très très fiers d'avoir réalisé ce livre".

Une belle reconnaissance pour l'imprimerie

L'imprimerie solidaire de Martigné-sur-Mayenne est une entreprise dite adaptée car 80% de ses employés sont des travailleurs en situation de handicap : 42 sur 60. C'est la première fois que l'imprimerie réalise un livre aussi gros, édité à 1000 exemplaires, 500 ont déjà été vendus.

"Ça nous permet d'un peu se faire connaître dans la région, car beaucoup de gens ne connaissent pas l'imprimerie solidaire. On est vraiment une entreprise à part entière. Même si on est une entreprise dite adaptée, on travaille comme tout le monde, _on est capable de sortir des ouvrages comme celui-ci_", ajoute Ghislaine Rittre.

"Le but c'est d'être reconnu pour notre savoir faire" - Ghislaine Rittre.

"On travaille dans les mêmes délais, on est dans les mêmes prix que nos collègues imprimeurs. Le but pour nous, c'est d'être reconnu comme un vrai imprimeur à part entière, pour notre savoir faire".

Si ça vous intéresse, il reste donc 500 exemplaires de ce livre hors-normes. Il est en vente au prix de 495 euros sur Amazon et le site myjohnny.fr.