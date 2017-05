Un "loto bouse" pour fêter la fin de la saison d'un petit club de foot

Le club de foot de St-Quentin-les-Anges, dans le sud Mayenne, organise, pour la 6ème, ce drôle de loto. Trois vaches sont mobilisées pour l'occasion.

C'est un rendez-vous rigolo qui est vraiment très apprécié à la campagne. Un moment de convivialité entre copains ou en famille. C'est le "loto bouse", un loto géant en plein air. A St-Quentin-les-Anges, ça va se dérouler vers 18h30 sur le terrain municipal à l'issue du dernier match de la saison. Plus d'un millier de cases sont dessinées sur le terrain et le principe est simple : miser sur l'une d'entre elles ou même plusieurs et attendre qu'une vache vienne y déféquer. Si c'est votre case, vous avez gagné. Il faut faire preuve d'une certaine patience évidemment. Des bons d'achat de plusieurs centaines d'euros sont à gagner.