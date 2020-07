Un loto-drive post-confinement pour respecter les distances à Grez-en-Bouère

"Les gens sont en manque de loto !" C'est le diagnostic posé par celui que tout le monde appelle Manu. L'animateur est à l'origine de ce loto-drive. Après avoir patienté près d'un mois pour les autorisations, il a enfin pu l'organiser. "J'ai eu l'idée de faire un loto-drive, dans sa voiture, après avoir vu ça à la télévision," explique Manu, "je me suis dit qu'on allait essayer."

Après les démarches administratives, il a fallu mettre en place la technique quelque peu mise à mal par le vent. Manu fait l'appel des numéros au micro face à un parking de voitures vitres ouvertes. Quand tout à coup ça klaxonne. Signe qu'il y a un gagnant.

Au micro, en plein-air, Manu appelle les numéros et attend le coup de klaxon d'un gagnant ou d'une gagnante. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les habitués se retrouvent enfin

Pour Manu, le loto "c'est comme une famille" et ce n'est pas sa mère qui dira le contraire ! Jacqueline est bien présente et le loto lui manquait : "Ah oui ! On retrouve nos amis, c'est bien parce que le dimanche... on ne sait pas trop quoi faire." Manu passe entre les rangées pour saluer (avec le masque) ses habitués venus surtout de Mayenne mais aussi des départements voisins. C'est le cas de Jean-Yves qui s'est déplacé depuis la Sarthe : "On innove cette forme de loto mais je suis sûr que ça va être super."

Manu espère bien organiser un premier loto en salle depuis le déconfinement le 13 juillet mais il prévoit aussi un second loto-drive à Grez-en-Bouère. Rendeza-vous le 23 août, avec pique-nique cette-fois.