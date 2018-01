L'animal a été photographié début janvier près de Corbigny. Il y a un an une autre photographie de loup a été prise plus au sud vers Chateau-Chinon

Vauclaix, France

L'animal a été photographié le 4 janvier sur la commune de Vauclaix, non loin de Corbigny. Il y a un an, un loup, peut-être le même, on ne sait pas, avait aussi été aperçu 20 kilomètres plus au sud à Chougny près de Chateau-chinon. Suite à cette preuve de la présence d'un loup dans le département, un comité technique loup a été mis en place en janvier 2017. Le réseau loup/lynx est constitué de trente-cinq correspondants assermentés et formés. Il se réunira courant février pour faire le point et décider d’éventuelles mesures de protection des troupeaux.

La préfecture de la Nièvre rappelle que le loup est une espèce protégée et n'est pas une menace pour l'homme. Cet animal est extrémement méfiant et évite le plus possible l'homme grâce à son ouïe très fine et à son odorat développé.

La préfecture souligne qu'il est interdit de tenter de capturer ou de tuer un loup.