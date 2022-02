Un loup peut-être aperçu dans le Sud de la Dordogne

L'animal a été vu par un promeneur sur la commune de Bouillac près de Cadouin. La cellule de veille du loup en Dordogne n'exclut pas qu'il puisse s'agir d'un "canis lupus". Une vidéo a été réalisée et des empreintes relevées.

Loup y es-tu? Plus de 7 ans après avoir été identifié formellement en Dordogne en 2015 à Saint Léon sur l'Isle, un loup aurait été aperçu dans la foret de la Bessede sur la commune de Bouillac près de Cadouin.

Le loup aurait été vu dans la forêt de la Bessede © Radio France - Valérie Déjean

Lundi 22 février, la cellule de veille du loup en Dordogne a publié une longue liste des évènements dans lesquels la présence d'un loup pouvait être suspecté. Et le 25 septembre 2021 à Bouillac, la présence du loup n'est pas exclue. L'information a été relayée publiquement lors de l'assemblée générale du syndicat agricole de la FDSEA mardi 22 février à Périgueux.

Les agents de l'office de la biodiversité sont venus sur place

C'est un promeneur qui l'a observé alors qui traversait tranquillement un chemin dans la forêt. L'homme, pompier professionnel, éducateur canin, a déjà croisé des loups. Le comportement de son chien, l'a aussi conforté dans son impression. Il s'agissait bien d'un loup. Il a pu prendre une vidéo avec son téléphone. Les agents de l'Office Français de la Biodiversité ont été alertés et sont venus sur place pour relever des empreintes qui semblent assez caractéristiques. L'affaire s'est arrêtée là jusqu'à la publication de cette liste sur le site de la préfecture.

La liste publié par la cellule de veille de la préfecture © Radio France - Valérie Déjean

Pour Yannick Francès, éleveur et représentant de la chambre d'agriculture au sein de cette cellule, il y a bien peu de doute possible. Mais le sujet est très sensible.

La chambre d'agriculture de la Dordogne très vigilante

Depuis quatre ans maintenant, la chambre d'agriculture suit attentivement la progression du loup dans le Sud-Ouest et cette fois, les craintes se confirment. L'éleveur estime que la Dordogne est très désarmée face à l'arrivée du loup avec ses petits élevages. Pour faire face au danger qu'ils peuvent représenter, la chambre d'agriculture mise sur l'appui des chiens de bergers, les fameux patous . Des stages de formation devraient être organisés la semaine prochaine

les éleveurs s'inquiètent de l'arrivée du loup en Périgord © Radio France - Valérie Déjean

A Bouillac, tout près du lieu ou l'animal aurait été observé, Jean Paul Pouzargues, éleveur d'une cinquantaine de vaches s'inquiète surtout pour ses volailles parce que dit-il "Le loup, on connait pas bien le loup! S'il est tout seul ça va, mais s'il y a le couple ça va reproduire! "

Jean Paul Pouzargues, éleveur à Bouillac © Radio France - Valérie Déjean

A ses côtés le maire de Bouillac, Paul Marie Delfour est plus tranquille. "Des loups, il y en a eu plein la forêt à l'époque de Jacquou le Croquant. Si c'est un loup, il a sa place dans la Bessede, elle est assez grande. "

Paul- Marie Delfour, le maire de Bouillac en Dordogne © Radio France - Valérie Déjean

48 heures après la publication de cette liste de la cellule de veille du loup à la préfecture, les services de l'état ne se sont toujours pas prononcé officiellement sur cette présence.