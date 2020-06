Un luthier sur une péniche à Toulouse

Luthier sur une péniche à Toulouse 1 SON + 1 ENRO Clémence Fulléda (je vs envoie le web) Une jolie initiative à Toulouse... Un luthier vient d'installer son atelier sur une péniche, sur les eaux du canal du midi, près de port Saint Sauveur... Yves Descloux ("déclou") , 57 ans, travaille notamment pour les musiciens de l'orchestre national du Capitole... il fabrique, répare, règle.... des violons, altos, violoncelles, contrebasses...( il joue lui même de la contrebasse... ) et il vit aussi sur cette péniche ! LANCEMENT SON ( à SHUNTER) Après avoir passé 4 ans et demi au magasin le "croque notes" à la Daurade, à Toulouse, il a déménagé sur "Monique" sa péniche (qu'il a depuis 8 ans) juste avant le confinement.. Yves Descloux (déclou) raconte... SON PIED : concerts privés pour lesquels il faudra réserver mais il faut attendre encore quelques semaines.. et la musique que vous avez attendu c'était le 1er mini concert d'un trio de musiciens (un alto, une clarinette, un piano) de l'Orchestre national du capitole, qui interpretent "Les Quilles" de Mozart, sur la péniche d'Yves Descloux.. la vidéo et les infos sur francebleu.fr LANCEMENT ENRO Clémence Fulléda vous êtes monté à bord de "Monique" où Yves Descloux (déclou) s'est installé juste avant avant le confinement... PIED: des musiciens de l'orchestre national du capitole qui ont donné des filmés sur la péniche du luthier toulousains et qui vont surement en donner d'autres devant un public en petit comité (concerts privés sur réservation) dans les semaines qui arrivent.. infos sur francebleu.fr INFOS+ Amateurs de musique sachez que l'Orchestre National du Capitole, après son concert de vendredi à la Halle aux Grains...donnera un dernier concert jeudi 2 juillet, la semaine prochaine, avant la reprise en septembre...et puis ùercredi 1er juillet... C'est aussi une journée spéciale sur France Bleu avec France Musique pour fêter le retour de la musique classique... Avec des reportages, de la programmation musicale... ***************** SCRIPT ENRO Oui une embarcation rouge et noire de pres de 39m de long et 5m de large , qu'il a fallu couper en 2 pour passer les écluses du canal du midi... Yves Déclou l'a achetée il y a 8 ans BOB larguer les amarres d'avignon, pour venir à Toulouse... larguer le magasin de musique le croquenote, place de la daurade dans la ville rose e où il a eu son atelier pendant 4 ans et demi... larguer son métier d'ébéniste pour concilier sa passion du bois et de la musique BOB ajd dans son atelier de 70m2 où l'eau du canal se reflete sur les violons et les altos qu'il fabrique et répare , se croisent musiciens amateurs et pro de l'orchestre national du capitole... ********** BROUILLON musicien amateur a joué de la flute, du saxo, contrebasse ébéniste a appris avec jacques fustier...grand maitre il y a une 20 aine d'annés amoureux du bois et de la musique violons entre 5000 et 30.000 euros

Reportage sur la péniche du luthier toulousain Copier

Yves Descloux et sa contrebasse © Radio France - Clémence Fulleda