Un maillot de basket de Tony Parker mis aux enchères à Dijon, pour la bonne cause

Un Dijonnais met aux enchères un maillot du basketteur français Tony Parker, légende de la NBA dans les années 2000 et 2010. La vente a lieu samedi 25 février 2023 à l'hôtel des ventes de Dijon, à partir de 14h30. Il s'agit d'un maillot des Spurs de San Antonio, noir, gris et blanc, floqué "PARKER" avec son mythique numéro 9... et surtout dédicacé par le basketteur. Il est estimé entre 1.500 et 2.000 euros. Derrière cette initiative caritative, le patron de la boutique " American Dream Shop " de Saint-Apollinaire, Alexandre Baton - notamment connu pour avoir organisé la dernière parade d'Halloween , dans le centre-ville de Dijon.

Un plan méticuleux, "on a échangé entre 14 et 17 secondes"

Alexandre Baton prépare son plan depuis plusieurs années. Il a acheté deux maillots officiels, en attendant de pouvoir croiser l'actuel président de l'ASVEL. "J'y pensais depuis un petit moment, relate-t-il. Je l'ai raté à Los Angeles il y a quatre ou cinq ans, mais il y avait tellement de monde autour de lui que je n'ai pas pu l'approcher". La chance se présente finalement au mois d'octobre 2022, lorsque Tony Parker est invité à la convention des chefs d'entreprise de la CPME 21, au Zénith de Dijon.

Rien n'est laissé au hasard. "Tout était préparé à l'avance". Ce jour-là, Alexandre avait prévu deux feutres spéciaux, testés au préalable, pour être sûr de leur bon fonctionnement. "Il a fallu que je l'intercepte. Je suis venu très très tôt pour être devant dans l'amphithéâtre, raconte Alexandre Baton. Il fallait être hyper-réactif. Il a terminé son discours, je me suis levé, j'ai ouvert mon sac à dos, j'ai sorti mes deux jerseys des Spurs. On a échangé, je pense, entre 14 et 17 secondes, il a eu la gentillesse de prendre le temps de m'écouter et il a validé le projet". 17 secondes qui changent tout : "TP" signe les deux maillots.

L'un des deux maillots est désormais encadré et trône dans son magasin de Saint-Apollinaire - près du maillot, également dédicacé, d'une autre star de la NBA : Kobe Bryant, décédé en 2020. Le deuxième attend les enchères à l'hôtel des ventes de Dijon. Alexandre Baton a dû authentifier la signature, notamment grâce à une photo prise au Zenith. "On voit bien "TP" signer le maillot", confirme-t-il.

Une vente au profit d'une association

La somme récoltée sera intégralement reversée à l'association "Coup d'Pouce" , qui œuvre en Bourgogne pour les enfants souffrant de cancers. Pourquoi cette association en particulier ? "J'ai deux amis qui ont des enfants atteints d'un cancer. J'ai également un autre ami qui a perdu son fils à l'âge de 15 ans", répond Alexandre Baton, ému par leurs situations.

Le maillot est estimé entre 1500 et 2000 euros sur le site Interenchères . Qui pourrait l'acheter ? "On s'adresse à une clientèle bien ciblée, c'est une niche. Quelqu'un passionné de NBA, sûrement passionné de Tony Parker, ou peut-être un collectionneur de jerseys officiels signés?", imagine Alexandre Baton. Il rêve d'une offre à 5000 euros, mais espère plutôt sur une vente finale à 3500 euros.