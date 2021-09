Un maire du Gard prépare "une omelette avec des cèpes, un pélardon" à Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est au chevet de la ville Marseille. Ce jeudi, le chef de l'état a détaille un plan d'urgence pour la ville, lequel prévoit notamment de rénover plus de 200 écoles. La visite d'Emmanuel Macron se termine ce vendredi à Marseille. Mais il n'y a pas que Marseille. Le maire de la Grand-Combe Patrick Malavieille invite Emmanuel Macron à venir dans les Cévennes, dans le Gard, où selon lui, les habitants souffrent également et où les crédits manquent pour financer différents projets. Pour l'élu communiste qui lui a écrit, le monde rural ne doit pas être oublié. "On pense souvent aux grands quartiers populaires, et on a raison. Mais je n'oublie pas que par exemple on a sorti des dispositifs de politique de la Ville des communes comme Mollières, Bessèges, Cendras. Ce sont effectivement de petites communes, mais la misère y est aussi, donc il ne faut pas l'oublier"

"Je me suis permis de manière un peu humoristique à inviter le chef de l'Etat ; ça va être la période des champignons. On lui prépare une omelette avec des cèpes, un pélardon, et un verre de rouge" Le maire de la Grand-Combe Patrick Malavieille, sur France Bleu Gard Lozère

"Les communes font beaucoup, elles ont peu de moyens, elles essaient de répondre, argumente Patrick Malavieille. Mais dans des communes comme les nôtres, qui sont d'anciennes communes minières, nous avons besoin de coups de pouce particulier de la part de l'Etat".