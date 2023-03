Une maman en train d'accoucher dans la rue escortée par les policiers à la maternité en Dordogne

La maman et le bébé vont bien. Photo d'illustration

Une femme de 25 ans a accouché de son quatrième enfant à la maternité de Périgueux après avoir été escortée par les policiers. Ils sont appelés ce jeudi matin vers 6h20 par un passant, il y a une femme allongée sur le trottoir qui pousse des cris de douleurs dans la rue Pierre Semard, quartier du Toulon. La jeune femme est entourée par ses trois enfants âgés de 5, 3 et d'un an et demi.

Le bébé et la maman vont bien

Les policiers sont arrivés sur place et se sont rendus compte qu'elle était en train d'accoucher. Les pompiers la prennent en charge et les policiers font monter les trois enfants dans leur voiture avant d'escorter l'ambulance des pompiers jusqu'à la maternité de Périgueux.

La maman et le bébé vont bien. Les policiers sont restés à la maternité avec les trois enfants, le temps pour le papa d'arriver à l'hôpital.

D'après les policiers, la jeune femme sentant les contractions se rapprocher a voulu rejoindre la maternité à pied ce jeudi matin.