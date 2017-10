Un manceau fait de sa maison un labyrinthe d'Halloween ouvert gratuitement aux curieux

Cedric Lecoz, passionné par l'univers d'Halloween, propose en ce moment de visiter gratuitement sa maison... Devenue un labyrinthe de l'horreur. Il a mis sept mois à le réaliser en investissant 3000 euros de ses économies. 1600 curieux ont déjà passé sa porte.

Des têtes de mort, des squelettes, des cris stridents et du (faux) sang partout : depuis quelques jours la maison de Cedric Lecoz n'a plus rien d'un nid douillet et paisible. Il a fait de sa cour et de son garage un labyrinthe de l'horreur pour célébrer Halloween, et propose aux courageux curieux de venir le visiter gratuitement.

Mieux vaut avoir le coeur accroché quand un clown glauque surgit du plafond © Radio France - Kévin Blondelle

Il faut dire que Cédric Lecoz est un passionné. "Je suis breton, Halloween à la base c'est celte, et je ne pouvais pas laisser cette fête disparaître." Il est vrai que les français semblent se lasser un peu de ce folklore ces dernières années mais selon lui l'engouement provoqué par les récents films d'horreur change la donne.

Il faut même se méfier des bébés qui surgissent de leur lit arme à la main. © Radio France - Kévin Blondelle

Cédric Lecoz a tout réalisé lui-même. Sept mois de travail et 3000 euros investis, même si il y a beaucoup de récupération, comme un cercueil trouvé "dans un funérarium qui a fait faillite. C'était un cercueil de démonstration." Pour les curieux au coeur bien accroché, son labyrinthe restera ouvert jusqu'au 2 novembre, tous les jours de 14h à 19h. Et les enfants semblent particulièrement apprécier les lieux...