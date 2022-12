Un mannequin exposé dans un arbre effraie les passant parc Paul Mistral à Grenoble

La lumière hivernale et la nuit qui tombe tôt n'aident pas mais le choix "créatif" non plus. Depuis quelques jours à Grenoble les policiers et les pompiers sont appelés par des promeneurs parc Paul Mistral à Grenoble, inquiétés par la silhouette d'une personne suspendue dans un arbre. Par deux fois les sapeurs-pompiers ont sorti la grande échelle pour aller voir exactement de quoi il retournait. En fait il s'agit d'un mannequin symbolisant un élagueur installé par les jardiniers de la ville. Une initiative baptisée "17 totems Nature en ville, sur les traces de jardinier-es créatif-ves" , dans le cadre de Grenoble capitale verte européenne 2022. Vous voilà prévenus. L'inquiétante silhouette ne met en danger ni vous ni elle.

ⓘ Publicité