Un marathon Harry Potter est organisé ce weekend au cinéma de Sarlat

Le cinéma le Rex à Sarlat organise ce weekend du 12 et 13 février un marathon Harry Potter. Le cinéma projette tous les films de la saga du jeune sorcier.

Wingardium Leviosa, Expelliarmus, vous pouvez retomber dans la marmite du sorcier à la cicatrice ce weekend à Sarlat. Le cinéma le Rex organise un marathon Harry Potter ce weekend du samedi 12 et du dimanche 13 février. Le cinéma projette les sept films (le dernier est en deux parties) de la saga écrite par J.K Rowling et organise plusieurs animations tout le weekend avec un concours de costumes et des quizz.

Si vous assistez à toutes les séances, cela coûte 32 euros le weekend, soit 4 euros le film. Si vous ne venez que pour une journée, cela coûte 20 euros, soit 5 euros le film. Si vous ne venez que pour un seul film, la séance coûte 6 euros.