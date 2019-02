Un Marseillais champion de France de bridge ... à 19 ans

Marseille, France

"Quand je viens jouer au bridge, je joue pour gagner" sourit le jeune champion de France. Avec son équipe, il a défait des bridgeurs qui avaient parfois deux fois son âge.

Un amour de collège

Originaire du 14e arrondissement de Marseille, Louis Dubrule est actuellement étudiant à l'ESSEC, une école de commerce. Le bridge et lui, c'est une longue histoire : "mes parents sont bridgeurs, et quand il y a eu une initiation de bridge au collège, ils m'ont poussé à essayer". Et depuis, ça ne le quitte plus. D'abord en club, puis en compétition.

Des qualités pour la vie professionnelle

Pour lui, le bridge est tout sauf un sport vieillot. "Certes, les statistiques sont là pour prouver que la majorité des licenciés sont plus seniors que juniors, mais je vous promet qu'on s'ennuie pas", plaide-t-il. C'est un sport, qui permet de développer "des qualités qui sont recherchées en entreprise : former des partenariats, prendre des risques" énumère le jeune homme, enthousiaste.

C'est vraiment une stratégie, une tactique qu'il faut sans cesse parfaire, mais on ne peut jamais dire "Ça y est, je sais jouer"

Champion de France dans la catégorie "Promotion", "la division des débutants" plaisante-t-il, il espère l'année prochaine remettre son titre en jeu, mais dans la catégorie supérieure. "On apprend, on apprend, c'est vraiment une stratégie, une tactique qu'il faut sans cesse parfaire, mais on ne peut jamais dire "Ca y est, je sais jouer", il y a toujours des progrès à faire. "