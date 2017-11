Un Mayennais endosse le costume de Père Noël aux Galeries Lafayette à Paris

L'artiste loufoque et iconoclaste, Christian Poincheval, a été sélectionné par le grand magasin parisien. Sa belle barbe blanche a fait la différence.

Le Père Noël est mayennais ! Qui aurait pu s'en douter ? Il s'appelle Christian Poincheval. Il habite à Gesvres, dans le nord du département. L'homme est très connu en Mayenne. Un personnage excentrique, un doux-dingue, un plasticien et un inventeur. Christian Poincheval a, par exemple, inventé la brique de café, le papier toilettes à lire et même des pilules pour parfumer les pets, et oui ! Il est, par ailleurs, le père de Abraham, un artiste contemporain mondialement connu.

Père Noël du 11 novembre au 24 décembre aux Galeries Lafayette

A partir de ce samedi 11 novembre, et jusqu'au 24 décembre, Christian Poincheval portera donc le costume rouge et blanc dans le célèbre magasin parisien. Le Mayennais n'a même pas eu besoin de passer un casting. Son physique et sa bonhomie ont largement joué en sa faveur. Dès que la direction des Galeries Lafayette a vu sa photo, il a été contacté. Christian Poincheval a hésité avant d'accepter car le travail, qui l'attend boulevard Haussmann, sera très exigeant : "c'est un grand rêve, je suis hyper content. Je n'avais jamais pensé que je pourrais obtenir un jour cette place royale. Je m'y prépare psychologiquement car il faudra être à 100% avec les enfants. C'est une vraie performance".

Christian Poincheval, le Père Noël des Galeries Lafayette, sera présent au 5ème étage de l'établissement tous les jours de 11h à 20h pendant 1 mois et demi.