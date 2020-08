Un Mayennais pêche à l'aimant un trésor de 700 pièces de monnaie dans la rivière la Vilaine

Tanguy Le Gloahec, un habitant de Montigné-le-Brillant, qui pratique la pêche à l'aimant depuis huit mois a fait une belle trouvaille : plus de six kilos de pièces de monnaie du monde entier. D'habitude, il remonte des vélos, des moteurs, des armes mais là, le week-end du 22 août, il fait cette découverte hors du commun dans la rivière la Vilaine près de Rennes.

Ce jour-là, Tanguy a déjà remonté un scooter, des barrières de chantier mais il décide de faire une dernière prise. Alors il installe sa bobine de corde et son aimant sur un pont. "Ça a commencé à se magnétiser. J'ai un vu un sac remonter, il y avait écrit "Sodebo" dessus. Je me suis dit que c'était bizarre car un sac de sandwich normalement, ce n'est pas magnétique donc c'est le signe qu'il y avait quelque chose à l'intérieur", se rappelle le jeune homme.

Un Louis XIII dans le sac

En effet, il n'y a pas n'importe quoi dedans. Il y a plus de 700 pièces de monnaie de 40 pays différents, du Portugal, de Malte, de Cuba, du Danemark, Allemagne ou encore Russie. Tanguy a même repéré une pièce de 1640, un Louis XIII.

Tanguy a recensé des pièces de 40 pays différents. - Facebook - Tanguy Le Gloahec

Tout ce butin doit encore être expertisé, c'est possible dans certains musées. Mais comment ces pièces sont-elles arrivées là ? "C'est sûrement du vol donc on va essayer de retrouver le propriétaire. On va prendre contact avec un magasin de Rennes qui vend et rachète des pièces et si on peut retrouver le propriétaire, on lui rendra", explique le pêcheur à l'aimant.

Le jeune Mayennais essaie souvent de procéder de cette façon mais cela marche rarement. La preuve avec les deux vélos qui attendent dans son jardin. Tanguy a en fait monté un petit collectif avec cinq amis de Laval et des alentours qui pratiquent la pêche à l'aimant et il espère bientôt devenir une association.