Un Mayennais publie une annonce sur "Le Bon Coin" pour trouver celui ou celle qui le remplacera dans une agence de com'

Laval, France

Un responsable d'une agence de communication mayennaise cherche son successeur sur "Le Bon Coin". "C’est avec un petit pincement au coeur que je mets en vente mon poste, 4m2, meublé, avec : ordinateur à la pointe de la technologie. Chaise de bureau ergonomique & inclinable. Pot à crayon (avec plusieurs stylos neufs). Climatisé. Parties communes (200m2) : terrasse, cuisine, salle de réunion, WC. A proximité : Collègues hyper sympas et à l’écoute (attention : blagues pas toujours drôles)" : voilà l'annonce qu'a postée sur le site Mathieu Robinet.

Il quitte la société et s'est dit que passer par "Le Bon Coin" c'est plus original et amusant qu'une autre méthode plus classique : "on voulait faire sourire, on voulait être rigolo dans la manière de rechercher le futur directeur artistique. Et ça marche pas mal, il y a eu beaucoup de réponses. Le recrutement est en cours. Il ne faut pas hésiter si on veut postuler. Il y a des pistes. Je ne sais pas si je recommencerai un jour. Il faudra trouver d'autres manières originales pour communiquer".

Si l'aventure vous tente, pour envoyer une candidature, en cliquant ici vous accéderez à l'annonce publiée sur "Le Bon Coin".