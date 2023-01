Un Mayennais veut manifester devant l'Élysée avec ses ânes pour récupérer son permis

C'est une histoire rocambolesque. Norbert Baubigny, 63 ans, habite à Sainte-Suzanne-et-Chammes, dans les Coëvrons, en Mayenne, et se bat depuis plus de 10 ans pour récupérer son permis. Aujourd'hui, il est prêt à aller jusqu'à l'Élysée pour aller le réclamer.

Une erreur administrative

Suite à une erreur administrative, ce marchand de chevaux et d'ânes roule sans permis depuis 2012 malgré plusieurs décisions judiciaires en sa faveur. En juin 2011, après une infraction routière, Norbert Baubigny perd son dernier point et par conséquent son permis. Dans les six mois qui suivent, il n'a pas de nouvelles de la Préfecture, qui doit lui envoyer un recommandé pour lui signifier l'obligation d'aller rendre provisoirement son papier rose, et récupère un point. Son permis est donc bien valide.

En décembre 2011, ce sont les gendarmes qui viennent chez lui pour lui récupérer son permis sur ordre de la Préfecture. "Quand j'ai reçu la lettre administrative disant que mon permis n'était plus valable, on m'a donné une ordonnance pénale qui a bien prouvé quelques mois après que mon permis était bien valide", confirme Norbert Baubigny au micro de France Bleu Mayenne. Lui attendait désespérément cette fameuse ordonnance mais elle n'est jamais arrivée, ou en tout cas trop tard, explique-t-il.

Lors d'une audience en 2017 au tribunal correctionnel de Laval, le Mayennais comparait une énième fois pour non-présentation du permis et téléphone au volant. Excédé par cette affaire et au courant de cette erreur administrative, le procureur de la République demande ce jour-là la relaxe pour la non-présentation du permis mais prononce en peine complémentaire une annulation du permis pour qu'il puisse le repasser. "Il me dit comme le préfet ne vous remet pas votre permis, je vais vous enlever votre permis 30 jours", décrit le marchand de chevaux, "et quand vous aurez le jugement, vous arrêterez de conduire et là vous irez vous inscrire à une auto-école pour repasser votre permis". Sauf que, sur le jugement, il n'y a pas de date d'inscrite. "Il n'y avait pas de date sur le document que le gendarme m'a donné et il n'y a pas de date sur le document de la Préfecture", continue Norbert Baubigny, "donc depuis cinq ans je ne peux même pas repasser mon code ou rien du tout, ça dure depuis 10 ans et j'en ai vraiment ras-le-bol". Norbert Baubigny repassera devant le tribunal correctionnel de Laval le 28 mars prochain toujours pour le même motif. Retour en arrière donc pour lui, encore une fois.

Manifester avec des ânes devant l'Élysée

Alors il décide de prendre les choses en main et d'aller plaider sa cause directement à Paris, au Palais de l'Élysée. Il ira en calèche ou en camion avec ses ânes. Et ce n'est pas anodin si Norbert Baubigny choisit ces animaux. "Les ânes, c'est vraiment le symbole que c'est une ânerie, une ânerie administrative, judiciaire, du parquet et tout ça et comme j'ai déjà fait à Montsûrs j'arriverai avec des ânes à l'Élysée et Emmanuel Macron, ou n'importe qui, me demandera pourquoi je suis là et je lui expliquerai", détaille ce marchand de chevaux.

Il a déjà parqué ses ânes devant la gendarmerie de Montsûrs, dans les Coëvrons en 2016, pour dénoncer sa situation. Mais en cinq ans, rien n'a bougé et Norbert Baubigny n'a toujours pas de permis. "Ça n'a pas marché, j'ai rencontré quelqu'un de la Préfecture qui m'a dit que je devais repasser le permis et ça va aller mais depuis je ne peux pas le repasser puisque je me suis inscrit dans des auto-écoles qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'inscrire parce qu'il n'y avait pas d'interdiction administrative du permis, c'est le chien qui se mort la queue, on tourne en rond", déplore Norbert. Trois relaxes, des dizaines de gardes à vue, plus de 10 ans plus tard, ce Mayennais ne sait plus à quel sain se vouer. "Je suis face à un mur, je suis vraiment désolé d'en arriver là, je faisais confiance à la justice de mon pays mais aujourd'hui ils en ont rien à foutre de mon dossier", constate-t-il. Il a prévu d'aller à l'Élysée au printemps et envisage même une grève de la faim s'il n'est pas entendu parce que la situation a beaucoup trop duré selon lui.

Contactée, la Préfecture n'a pas répondu à nos sollicitations.