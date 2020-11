PHOTOS - Un menuisier d'Évreux se lance dans les "tiny houses", les mini maisons qui roulent

"C'est une vraie maison" explique Didier Gauliard, veste de trappeur et un soupçon d'accent québécois. Après plus de vingt-cinq ans à Montréal, où il a exercé son métier de menuisier pendant quinze ans, Didier Gauliard est revenu en Normandie il y a un an et s'est lancé, avec son ami Éric Levigneron -ils ont passé leur CAP de menuisier ensemble dans les années 80- dans la micro maison. "Il m'a demandé si je connaissais les "tiny-houses" raconte Didier Gauliard qui lui a répondu "oui, j'ai en déjà vu à Montréal, mais de toute façon, je n'habiterai jamais là-dedans, c'est beaucoup trop petit !". Finalement, Éric a dessiné les plans et Didier a pris en charge la construction, qui a débuté en juin, juste à la sortie du confinement. Une maison où l'espace et l'aménagement intérieur sont optimisés. 25 mètres carrés au sol avec deux mezzanines à l'étage pour le couchage, une salle de bain avec "toilettes sèches, un petit lavabo, un ballon d'eau chaude et une douche de 80X80".

Deux mezzanines à l'étage pour accueillir les couchages © Radio France - Laurent Philippot

Le local technique est dissimulé sour le lavabo © Radio France - Laurent Philippot

La cuisine n'a rien à envier à celle de nos intérieurs : plaques de cuisson deux feux au gaz et hotte aspirante, un emplacement pour un frigo d'un mètre trente, un autre pour un four encastré et de la place pour un lave-linge ou un lave-vaisselle. La table à manger pour quatre personnes se trouve à l'entrée de la maison, repliable dans le mur.

Tout est prévu dans la cuisine pour préparer de bons petits plats © Radio France - Laurent Philippot

C'est pour quatre personnes gros maximum, un couple avec deux enfants. Deux adultes, c'est parfait - Didier Gauliard

L'espace est optimisé : l'escalier sert aussi de meuble de rangement © Radio France - Laurent Philippot

"C'est une vraie maison" : visite audio de la "tiny house" de Didier Gauliard Copier

"Tout en bois, fait maison", l"amour du travail bien fait

"Ossature bois, 45 x 95 millimètres, isolée avec le principe des murs sandwich (bardage, vide d'air, bardage, vide d'air, pare-pluie, huit centimètres d'isolant pour les murs, 10 centimètres pour le plafond en laine de bois" Didier Gauliard n'en finit pas de détailler les qualités techniques de sa maison. Il poursuit "à l'intérieur, on a un pare-vapeur, un revêtement en pin du Jura". La construction de sa "tiny-house" lui a pris deux bons mois car le diable se cache dans les détails "les finitions, l'escalier et le poids final car la "tiny-house" ne doit pas peser plus de 3,5 tonnes". La sienne fait cent kilos de moins grâce à des matériaux légers. Une partie des meubles est par exemple en contreplaqué de peuplier. Tout le bois vient de la scierie voisine d'Angerville-la-Campagne.

On l'a faite pour montrer ce qu'on est capable de faire : des débords de toit, des contreventements - Elle était vraiment compliquée à faire - Éric Levigneron

Vue d'ensemble de la "tiny-house" avec un joli plafond cathédrale très travaillé © Radio France - Laurent Philippot

Cette première maison a déjà trouvé preneuse au prix de 49.000 euros, une Francilienne qui a vendu sa maison trop grande pour s'installer sur un terrain avec des colocataires. "L'endroit est confortable, vivable à l'année" affirme Didier Gauliard, "au niveau de l'entretien, ça coûte moins cher" ajoute-t-il. Pour leur prochaine réalisation "on va s'adapter aux besoins et aux envies des clients" assurent les deux hommes pour aussi réduire les coûts. Si voulez envie d'évasion avec cette maison qui roule, prévoyez une bonne voiture de bonne cylindrée ou une camionnette pour la tracter. Il fait aussi être titulaire du permis BE qui permet d'atteler une remorque de plus de 750 kilos.

Pour contacter Les menuiseries Didier Gauliard : gaudimenuiseries@gmail.com ou au 07.49.08.15.77