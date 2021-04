Un météore aperçu dans le ciel de Loire et de Haute-Loire cette nuit

Des habitants de la Loire et de Haute-Loire signalent avoir vu passer un météore dans le ciel, sorte de boule jaune-orangé, peu avant 23h. Le phénomène a été observé plus largement dans tout le sud de la France, mais aussi en Ardèche, à Lyon, et dans le Cantal d'après les témoignages.