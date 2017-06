Un Meurthe-et-Mosellan aux championnats de France...de barbe

Arnaud Lefevre, de Villey-Saint-Etienne, va participer le samedi 17 juin aux premiers championnats de France de barbe, inscrit dans la catégorie "barbe naturelle de moins de 20 centimètres". Une barbe au cœur de toutes les attentions.

Un Lorrain aux championnats de France de barbe ce samedi 17 juin à Paris. Arnaud Lefevre, 30 ans, de Villey-Saint-Etienne, en Meurthe-et-Moselle va participer à cette première compétition du genre en France. Il existe 17 catégories mais notre Meurthe-et-Mosellan est inscrit dans la catégorie Barbe naturelle de moins de 20 centimètres. Une barbe qui demande un vrai travail.

Sa barbe de 12 centimètres de long , Arnaud la bichonne devant son miroir : crème et cire tous les jours. Un objet ne le quitte jamais, son peigne toujours présent dans la poche :

10 à 15 minutes par jour pour entretenir sa barbe © Radio France - Cédric Lieto

Ca n'occupe pas beaucoup de place dans cette petite salle de bain mais surtout du temps :

Emilie, sa compagne s'y est faite. "C'est sa barbe rousse" comme elle l'appelle, même si elle ne s'aventure pas dans cet amas de poils. Arnaud se rend chez le barbier une fois par mois en moyenne. Cette barbe, c'est un élément de sa personnalité, il serait difficile de la raser :

J'ai toujours eu la barbe plus ou moins longue depuis que j'ai 17-18 ans. J'ai une barbe qui pousse très bien. Et puis si j'enlève ma barbe, j'ai douze ans donc pour l'instant je préfère garder ma barbe. Ca compense mon manque de cheveux. Les cheveux tombent, ma barbe pousse. On regarde moins mes cheveux mais ma barbe."