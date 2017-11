Un Meurthe-et-Mosellan en lice pour devenir meilleur bûcheron du monde

Cyril Marchal, exploitant forestier à Bénaménil en Meurthe-et-Moselle fait partie de l'équipe de France qui participe les 3 et 4 novembre aux Championnats du monde de meilleur bûcheron à Lillehammer en Norvège. Un "vrai sport" selon le Lorrain "qui donne une nouvelle image du bûcheron".

Qui décrochera le titre de meilleur bûcheron du monde ? Peut-être un Meurthe-et-Mosellan ! Cyril Marchal, exploitant forestier de profession à Bénaménil dans le Lunévillois, âgé de 38 ans, fait partie de l'équipe de France en lice pendant deux jours aux Championnats du monde du meilleur bûcheron organisés à Lillehammer en Norvège les 3 et 4 novembre. Championnat par équipe le vendredi, championnat individuel le samedi. En 2005, le Lorrain a décroché un titre de champion d'Europe.

Un vrai sport qui donne une autre image que celle de la chemise à carreaux , selon Cyril Marchal

Le Meurthe-et-Mosellan s'entraine chaque semaine dans son club. "Le travail de cardio" est très important selon le compétiteur lorrain, il faut être le plus rapide tout en étant précis, technique et montrer une grande force avec une hache et une tronçonneuse sur le tronc d'arbre. Pour Cyril Marchal, "grâce à ce sport, le public découvre une nouvelle image du bûcheron, loin de celle de la chemise à carreaux qui coupe un arbre".

Objectif de la France, finir dans les cinq premiers du classement mondial

Plus de cent athlètes participent pendant deux jours à la compétition en Norvège. L'an passé, l'équipe de France a terminé dans les dix premiers du classement mondial. Elle se fixe cette année une place dans les cinq premiers. Cyril Marchal sait que les trois premières places sont aujourd'hui inaccessibles aux tricolores. Les "stars" de la discipline restent l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis.