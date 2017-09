Un millier d'oiseaux et des dizaines d'éleveurs aujourd'hui à Mayenne

Une bourse aux oiseaux est organisée aujourd'hui à la salle polyvalente de Mayenne. Un rendez-vous qui attire des collectionneurs de tout le département et au-delà.

Saviez-vous qu'un oiseau peut se vendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros ? Selon l'espèce, selon sa couleur, sa rareté. Une soixantaine d'éleveurs, des Mayennais et d'autres venus de Bretagne, de Normandie, se réunissent aujourd'hui à la salle polyvalente de Mayenne. Une bourse aux oiseaux, sorte de concours de beauté, qui permet aux collectionneurs de vendre et d'acheter. Un millier de p'tites bêtes à bec et à plumes, multicolores, seront présentés au public. Ça va gazouiller dans tous les sens.