Un millier de mâchoires de requins protégés saisi dans l'Hérault

La plus grosse prise des agents de l'Office Français de la Biodiversité en Occitanie a été réalisée dans l'Hérault : un millier de mâchoires de requins d'espèces protégées par la Cites ou convention de Washington. L'affaire est en cours de traitement judiciaire.

ⓘ Publicité

Une dizaine d'espèces de requins sont protégées

Sur 500 espèces de requins recensées dans le monde, une dizaine est protégée et donc leur capture, commercialisation et importation est interdite. Il s'agit notamment des requins mako et requins marteau.

Laurent Retière a une formation de paléontologue, c'est lui qui a formé ses collègues de l'OFB Occitanie à identifier les mâchoires ou dents de requins de ces espèces protégées.

loading

Ces mâchoires ou dents arrivent par colis postaux ou dans des containersv par bateaux et sont achetés pour être vendus comme objets de décoration, les dents sont montées en collier.

Que risquent les importateurs de ces spécimen protégés ?

A côté de trafics organisés, la plupart des importateurs ne connaissent pas les espèces qu'ils importent ou "peuvent aussi être trompés par les exportateurs," reconnait Laurent Retière, qui rappelle que c'est de la responsabilité des acheteurs et qu'à partir du moment où l'importation est illégale, il y a saisie et amende.

Les peines encourues pour trafic d'espèces protégées peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

loading

Au total entre mars et novembre 2022, les inspecteurs de l'Office Français de la Biodiversité et du réseau Cites ont réalisé 67 contrôles qui ont débouché sur 1700 spécimen ou morceaux d'animaux marins protégés pour une valeur de 17 000 euros : des mâchoires et colliers avec dents de requins, des coraux aussi, qui arrivent majoritairement d'Asie. Ces saisies ne représentent qu'une infime partie de ce qui est commercialisé illégalement.