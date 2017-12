Peyrolles-en-Provence, France

1 million d'euros ! C'est la très jolie somme que vient de recevoir un joueur des Bouches du Rhône, après avoir joué à l'Euromillions My Million.

Validation dans un tabac de Peyrolles-en-Provence

La FDJ lui remet donc la somme d'un million d'euros, après la validation du ticket du gagnant, dans un tabac de Peyrolles-en-Provence.

Adrénaline et courte nuit

L'heureux élu souhaite garder l'anonymat mais il a expliqué qu'avec sa femme ils envisageaient d'acheter un appartement et de voyager. Il a également confié qu'ils avaient "très mal dormi" avec sa compagne le jour où ils ont découvert qu'ils avaient gagnés : "avec cette montée d’adrénaline la nuit a été courte, on ne sait pas s’il faut y croire ou non car je ne joue que quand le jackpot est élevé", ajoute le gagnant.

Les plus gros gains remportés dans les Bouches du Rhône

On rappelle les plus gros gains remportés dans notre département depuis 2005. 100 028 670,00 € à Venelles en septembre 2009, 57 414 523,00 € à Port de Bouc en 2006, 39 190 255,00 € à Martigues en 2007, 34 776 956,70 € à Marseille en 2005 et 28 287 321,00 € à Aix en Provence en 2017.