Un million d'euros : "la gagnante n'a pas réagi, on lui a dit de s'asseoir" raconte le buraliste mayennais

Une habitante du Bourgneuf-la-Forêt vient de remporter un million d'euro, en remplissant une grille "My Million". La dame devient donc millionnaire et ça fait sourire dans le village.

Sa vie va probablement changer. Une dame du Bourgneuf-la-Forêt, au nord-ouest de Laval, a remporté un million d'euros chez son buraliste. Il y a plusieurs jours, elle a rempli une grille "My Million", de la Fédération Française des Jeux. Et évidemment ça fait causer dans tout la commune

Cette dame âgée est une joueuse régulière explique Joël le patron du Café des Sports. En 13 ans de carrière il n'a jamais vu ça. "Ah non un lot comme ça, jamais. C'est la première fois. Sur le coup, elle n'a pas réagi. On a passé son ticket à la borne et là... on lui a dit de s'asseoir. Et elle nous a dit : "oh lala ... un million..."

Et comme une victoire en appel d'autres, Joël remarque qu'il a environ 10% de joueurs en plus dans son café depuis le succès de la bourgneuviennes. "Et ça fait du bien. Ça fait un peu de pub pour mon commerce. J'ai d'ailleurs plus de joueurs" explique Joël. Le plus gros gain remporté dans le département de la Mayenne, c'est à Andouillé. Un habitant avait remporté 14 millions d'euros au loto en 2016 !