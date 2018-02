La française des Jeux recherche le joueur qui a validé son ticket My Million de l'EuroMillion à Balaruc-les-Bains le 26 décembre 2017. Il a gagné 1 million d'euros. Il lui reste dix jours pour se faire connaître.

Balaruc-les-Bains, France

Un gagnant du My Million de l'EuroMillion à jusqu'au 24 février minuit pour se faire connaître et empocher la coquette somme de 1 millions d'euros.

On sait qu'il a validé son ticket à la maison de la presse de Balaruc-les-Bains ( 2 avenue des Thermes Romains) le 26 décembre 2017

code gagnant QH 779 1782

Jean Daniel Maitre est le gérant du point de vente. Il va tout faire pour tenter de retrouver l'heureux gagnant mais la mission s'annonce difficile " si la personne a juste vérifié les numéros du tirage de l'EuroMillion et a ensuite jeté son ticket elle ne saura jamais qu'elle a gagné et on ne la retrouvera pas"

Jean-Daniel Maitre gérant de la maison de la presse de Balaruc-Les-Bains Copier

Le gagnant s'il se reconnaît peut appeler le Service Clients FDJ 09 69 36 60 60