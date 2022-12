Un Minion a été volé à Évron la veille de Noël, son propriétaire porte plainte

Mais où est passé le Minion mayennais ? À Évron, Nicolas Jouet, artiste et créateur d'objets de décoration, a porté plainte pour le vol d'une de ses sculptures, c'est Ouest France qui a raconté cette histoire ce mercredi matin. Il s'agit d'une réplique grandeur nature du célèbre petit personnage jaune avec des lunettes et une salopette bleue, star du film d'animation "Moi, moche et méchant".

ⓘ Publicité

"C'est écœurant, je l'avais fait pour ma famille"

Nicolas Jouet en avait installé un dans son jardin, sauf qu'un petit malin, mal intentionné, lui a dérobé la veille de Noël. Un véritable crève-cœur témoigne-t-il : "Il était scellé sur une dalle en béton. Il a passé par le grillage. Il n'est pas allé vers les autres sculptures, il a ciblé le Minion, peut-être l'avait-il remarqué depuis un moment, je ne sais pas, c'est peut-être comme un trophée. C'est écoeurant, je l'avais fait pour ma famille, il a une valeur sentimentale et je ne suis pas sûr qu'on le retrouve".

L'artiste évronnais a reçu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. Sa publication pour l'aider à retrouver son Minion a été vue et partagée par des centaines d'internautes. Nicolas Jouet espère que le ou les auteurs du vol, se rendant compte de la tristesse et de l'émoi provoqués par cette disparition, lui rendront en bon état son oeuvre.