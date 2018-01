Indre, France

Johnny Hallyday est mort il y a tout juste un mois, le 6 décembre 2017. Depuis cette date, les annonces contenant le mot-clé "Johnny" fleurissent sur le site internet du Bon Coin : plus de 43 000 en un mois, dont près de 9 000 postées dès le jour de sa mort. Les acheteurs potentiels, eux aussi, sont nombreux : 22 000 visiteurs du site ont tapé "Johnny" dans la barre de recherche depuis début décembre. Des chiffres 42 fois plus élevés qu'habituellement.

En Berry aussi, le phénomène se vérifie : on compte plus de 300 annonces, une centaine dans l'Indre et environ 200 dans le Cher.

Exemple des objets "Johnny" en vente sur le Bon Coin dans l'Indre. - Capture d'écran Le Bon Coin

Des CDs, des vinyles, et des objets plus insolites

Dans la liste, sans surprise : beaucoup de CDs, des vinyles plus ou moins rares, des affiches ou des photos. Duchesse50 par exemple, dans le Cher, se débarasse d'une collection de 33 tours, "en état neuf et encore sous plastique, certains jamais écoutés".

"Je n'en ai pas l'utilité, je n'ai pas de lecteur de vinyles pour les lire, mes enfants n'en veulent pas et je les connais déjà par cœur, explique ce retraité, qui s'est dit que c'était le moment de vider une vieille armoire. Il faut dire qu'à raison de 7 à 8 vinyles vendus pour 100 euros pièce, c'est également de l'argent de poche bienvenu : "Ça, je ne vous dis pas le contraire. Mais je suis désolé, ce n'est pas pour autant que leur valeur est sur-estimée !" Il lui reste encore 6 disques à écouler.

Sur Le Bon Coin, beaucoup de CDs ou de disques vinyles de Johnny Hallyday. - Capture d'écran Le Bon Coin

Une habitante d'Écueillé lègue également un canevas de Johnny Hallyday, neuf et prêt à broder, pour 50 euros (voir en haut de page). Un objet acheté il y a 30 ans et retrouvé en faisant du rangement. "Je marche sur la vague du moment, vue la demande de certains fans, précise-t-elle. Ça me permet aussi de me défaire de choses qui m'encombrent et de me faire un peu d'argent".

Une collection de timbres à 3 000 euros

D'autres objets, plus insolites ou bien plus chers, ont également été mis en vente ces derniers jours :

Un ticket d'entrée pour un concert de Johnny à Paris-Bercy en 2013 : "N'ayant pu me rendre au concert, je vends mon billet", 1000 € ;

; Un T-shirt collector jaune floqué "Johnny", 120 € ;

; Une collection de timbres à l'effigie du rockeur, 3 000 € ;

; Une gravure sur verre de Johnny, pièce unique réalisée par un retraité du Cher après la mort du chanteur, 110 € ;

; Ou encore sur l'espace Marketplace de Facebook : des chaussures santiagues avec écusson, déjà portées, 200 €.

Florilège des objets insolites en vente sur le site du Bon Coin. © Radio France - Capture d'écran Le Bon Coin

Une fausse annonce pour dénoncer la cupidité

Dans la liste des objets contenant le mot-clé "Johnny", on trouve aussi une fausse annonce, sous l'intitulé "Johnny (rare)".

Pascal a posté une fausse annonce pour dénoncer la cupidité autour de la mort de Johnny Hallyday. - Capture d'écran Le Bon Coin

"On fait de l'argent sur le dos d'un mort"

Son auteur, Pascal Renaux, veut dénoncer l'engouement financier autour d'une star tout juste décédée. "Ce qui m'a donné l'idée, c'est de voir qu'il y avait des gens qui étaient disposés à vendre tout et n'importe quoi à des prix démesurés. Comme ce mégot à 90€, ou ces prothèses qu'il avait utilisées pour ces oreilles à je ne sais plus quel prix, raconte-t-il. Je suis persuadé que dans les brocantes cet été, on trouvera encore des disques 45 tours, en tête de gondoles, et ils ne seront plus à 2 ou 3 euros comme en 2017. _On fait de l'argent sur le dos d'un mort, je ne trouve pas ça normal_. Et c'est encore plus stupide pour ceux qui vont tomber dans le panneau. On peut être admirateur de quelqu'un, mais pas fou à ce point là non plus".

Son faux 33 tours de Johnny à 1 500 € n'a, évidemment, pas trouvé preneur. Et d'après la grande majorité des vendeurs, les acheteurs potentiels pour ces d'objets estampillés "Johnny" se font encore très rares. "On pensait qu'après sa mort, ça vendrait plus. Et en fait non", regrette ce brocanteur vintage, qui constate, déçu, que l'offre est bien supérieure à la demande.