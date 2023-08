"Un moment extraordinaire" : à Blaye, un prince couronné pour "promouvoir le patrimoine" local

"Longue vie au prince, longue vie à la principauté !" La citadelle Vauban de Blaye a été le théâtre ce 5 août du couronnement du prince Vincent Ier, souverain du royaume imaginaire d'Hélianthis, fondé en 2013 pour promouvoir le patrimoine local. Une centaine d'habitants, d'élus mais aussi de dignitaires d'autres micronations ont fait le déplacement pour la cérémonie.

ⓘ Publicité

"C'était un moment extraordinaire", confie Vincent Ier, de son vrai nom Vincent Merchadou, qui affirme qu'il sera un prince "qui aimera le vin, toujours avec modération", et qui aura à coeur de "promouvoir le patrimoine, ses richesses et les acteurs qui le font vivre au quotidien."

"Il faut qu'on parle de nous", souligne Emmanuelle Miller, vigneronne et grand-maître de la Connétablie des vins de Blaye qui présidait la cérémonie. "Que les touristes viennent voir nos exploitations et les humains qui sont derrière." "Il y a aussi la citadelle Vauban" classée au patrimoine mondial de l'Unesco à découvrir "et notre estuaire", ajoute-t-elle.

Vincent Ier dans son manteau d'hermine de 4 mètres de long, le 6 août 2023. © Radio France - Margot Turgy

Lors du couronnement, ce patrimoine local a par ailleurs été mis en valeur "avec la personne qui a fait la couronne en laiton, celle qui a fait les tapisseries ou encore l'orchestre" qui a joué pendant la cérémonie, énumère le président de l'association des commerçants de Blaye Éric Japiot. "C'est cela qui est intéressant : montrer le dynamisme d'un territoire" et espérer des retombées pour les 150 commerçants de la commune.

"C'est important pour la région", estime de son côté Simon Marguet, venu assister à la cérémonie en tant que président de la République du Saugeais , autre micronation basée dans le Doubs. La principauté d'Aigues-Mortes dans le Gard, le Grand-Duché de Kuragon dans la Marne ou encore la Principauté de Shedingeh en Italie ... Au total, une vingtaine de pseudo-États non reconnus étaient représentés dans la nef du couvent des Minimes, église désacralisée du XVIIe siècle où Vincent Ier a été couronné.

"C'est intéressant pour moi, parce que ma micronation n'a que deux ans d'existence, donc je regarde en France comment ça se passe", explique notamment Daniele Ier, prince de Shedingeh. "Et c'était une très belle cérémonie, il fera un très bon prince", conclut-il.