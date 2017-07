Un Mondial du saucisson en 2018 en Ardèche

Ils avaient fait le buzz en créant l'Académie Ardéchoise des Amateurs de Saucisson l'an passé. Trois compères ardéchois vont plus loin en annonçant le premier Mondial du Saucisson pour 2018. Vanosc pourrait l'accueillir dès le printemps prochain.

Tout le monde avait pris ça pour un gag. Y compris leurs proches. Après avoir créé l'Académie Ardéchoise des Amateurs de Saucisson en 2017, "pour promouvoir les vrais bons produits", trois compères ardéchois lancent maintenant le Mondial du Saucisson. Une première mondiale, si l'on excepte quelques événements à but promotionnel.

René-Louis Thomas, en pleine présentation du premier Mondial du Saucisson © Radio France - David Meilhac

Besoin de crédibilité

On ne fait les choses qu'avec le plus grand sérieux, surtout si elles sont ludiques, disent les organisateurs. Alors ce Mondial du Saucisson, ils l'imaginent comme une référence en la matière. Et pour ça, ils s'entourent des meilleurs : le président du Concours des Grands Vins de France à Mâcon accompagne le projet, et Andrée Jovine, directrice du laboratoire œnologique LACO de Suze-la-Rousse apporte son expertise pour encadrer les futurs jurés.

De gauche à droite, Andrée Jovine, Bernard Delay, le maire de Vanosc Yves Boulanger, et l'organisateur René-Louis Thomas (avec son chapeau) © Radio France - David Meilhac

Plusieurs récompenses décernées

On comptera trois catégories dans ce Mondial : "traditionnel" pur porc, "classique" contenant peu ou pas de viande de porc, et "fantaisie" agrémenté de légumes, fromages... Pas de date encore fixée, l'académie l'espère pour le printemps prochain. Dans le domaine du saucisson, on côtoie le meilleur comme le pire. Ce sont les Académiciens ardéchois qui le disent eux mêmes. Raison de plus pour distinguer les fabuleux saucissons qu'on produit en Ardèche, ou partout ailleurs sur la planète.