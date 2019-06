Un Montbrisonnais participe au championnat de France de barbe ce samedi

Montbrison, France

Courte, Longue, Grisonnante...qui aura la plus belle barbe ? Le championnat de France de barbe a lieu ce samedi à Paris. La compétition récompense depuis 3 ans les plus belles barbes et moustaches du pays. Parmi les 86 candidat, Pierre-Ludovic Loriguet, montbrisonnais de 48 ans.

Sa barbe mesure plus de 20 cm, brune et grisonnante, Pierre Ludovic, chef d'entreprise, ne l'a pas coupéE depuis 5 ans. Avec ses petites lunettes rondes, le quadragénaire soigne son look, la barbe c'est sa marque de fabrique : "Ça plait à ma femme et à mes enfants, sans cette barbe, je ne serai pas moi même !"

L'an dernier Pierre Ludovic a participé au concours de la plus belle barbe, catégorie plus de 20 cm mais cette année, il concourt dans la catégorie : "ça va être artistique, c'est la catégorie la plus drôle" raconte le quadragénaire.

Tous les jours Pierre Ludovic passe 20 minutes à coiffer sa barbe, à l'hydrater, le jury jugera la densité et la couleur alors son barbier stéphanois de toujours, fait les dernières retouches. Arthur Deveille : "C'est beaucoup de patience, mettre en forme, travailler la matière pour aller chercher la victoire !"

Il n'est pas question de se mettre la pression pour Pierre-Ludovic, il souhaite "passer une bonne soirée entre amis barbus!"