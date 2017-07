Un montpelliérain fait le Tour de Corse... à la nage!

Le montpelliérain Nicolas Costa s'est lancé le défi de faire le tour de Corse à la nage. L'objectif: 500 km en 3 semaines.

Le montpelliérain Nicolas Costa s'est lancé le défi de faire le tour de Corse à la nage. Il est parti ce vendredi de Propriano. L'objectif : nager 500 km en 3 semaines. Cette aventure est le premier challenge pour l'association Cap Océans dont il est président. Le but : sensibiliser la population à la protection des océans avec Surfrider Foundation.

La pratique de la nage en eau libre lui a permis de constater à quel point la mer est polluée: " Quand on nage, on peut s’apercevoir qu'entre 1 et 2 mètres en-dessous de la surface de l'eau, il y a énormément de particules de plastique".

Une prise de conscience qu'il concrétise donc avec ce défi. Il se donne 3 semaines pour faire le tour de Corse à la nage, à raison de 25km par jour. Il s'y prépare depuis de nombreux mois.

Le test d'une crème anti méduses

Faire le tour de Corse en nageant c'est aussi l'occasion de tester des produits. Egalement deux applications : u,ne pour la météo, une autre de géolocalisation. Et aussi étrange que ça puisse paraître, une crème antiméduse: "Il y a beaucoup de méduses en méditerranée, et il y a qu'une crème qui existe sur le marché, je vais donc la tester en condition réelle , j'espère que ça va marcher ".

Un défi sportif mais aussi caritatif, Nicolas Costa nage aussi pour La Marie Do, une association corse qui lutte contre le cancer. Pour chaque kilomètre nagé, 15 euros lui seront reversés, subventionnés par des entreprises appelées à soutenir ce projet. Une cagnotte de financement participatif est en ligne.

Le montpelliérain n'est pas tout seul dans cette aventure, puisqu'un kiné est présent sur le catamaran qui le suit pendant tout le défi.

Il y a aussi Romane Tamisier, une jeune femme qui elle s'est lancée le défi de faire le tour de Corse... en paddle.

Vous pouvez suivre en direct leur progression en allant sur la page Facebook: Cap Océans.