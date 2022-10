L'Eglise se lance dans un vaste projet immobilier à Bayonne, le point avec l'évêque Marc Aillet

La maison diocésaine, domaine emblématique de plus de deux hectares à Bayonne, située à l'entrée sud de la ville, à proximité du conservatoire Maurice-Ravel Pays basque, est à vendre. Mise à prix 13 millions d'euros. Le promoteur immobilier, Robert Alday serait en piste pour l'acheter, selon nos informations. L'Église souhaite par ailleurs construire un nouvel évêché, au parc Saint-Léon, quartier Marracq, toujours à Bayonne, où seraient rassemblés l'ensemble de ses services.

ⓘ Publicité

La vente d'un bijou de famille devenu vétuste

La maison diocésaine "n'est plus aux normes, nous coûte très cher en fonctionnement et a un hébergement disproportionné par rapport à nos besoins pastoraux", explique Monseigneur Marc Aillet, invité ce jeudi matin dans le 6-9 de France Bleu Pays Basque. L'ensemble actuel, comprend un bâtiment d'habitation avec 70 chambres qui accueillent jusqu'à 88 personnes, et un autre immeuble qui abrite les services de la catéchèse et des salles de réunion. Par ailleurs, l'épiscopat souhaite la "rationalisation de l'immobilier diocésain sur Bayonne", en réunissant tous ses services en un même lieu. L'idée de réhabiliter la maison diocésaine a été évoquée, mais selon l'évêque du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, elle "nous coûterait extrêmement cher, nous n'avons pas le moindre kopek (sic) pour cela".

Une autre solution a donc été trouvée. Vendre ce patrimoine ecclésiastique basque pour dégager des fonds, et construire un nouvel édifice un peu plus loin, "sur un terrain qui est apporté par l'association paroissiale Saint-Léon (à côté de la crèche de Largenté, quartier Marracq) qui en plus bénéficie d'un parc boisé qu'il s'agit de valoriser et évidemment de conserver tel quel", assure Marc Aillet. Ce nouveau centre névralgique abritera la maison diocésaine, mais aussi l'évêché et les services de la curie, les services pastoraux, la DDEC (direction diocésaine d'enseignement catholique), la communication, des salles de réunion pour les mouvements et associations de fidèles. Est également prévue une résidence pour les prêtres à la retraite "devenue urgente, explique l'évêque. Il faut une résidence de 5 à 6 appartements pour des prêtres qui, à 75 ans, ont besoin d'être hébergés dans une structure qui garantisse à la fois l'autonomie et en même temps des lieux de services collectifs."

D'autres immeubles de l'évêché mis en location

Ce regroupement des services va permettre de libérer d'autres immeubles de l'Eglise. À commencer par le siège historique de l'évêché à Bayonne, en face de la cathédrale Sainte-Marie. "Il n'est pas question de brader notre patrimoine dans le centre ville, se défend Mgr Aillet. Au contraire, l'évêché actuel conservera sa destination pastorale." L'évêque compte notamment y installer le clergé de la cathédrale, le recteur et ses chapelains, dans les bureaux du rez-de-chaussée. Mais il reconnait que tout ce qui ne sera pas utilisé pour la pastorale "sera mis en location, soit pour des bureaux, soit pour des logements." Ce sera également le cas des bâtiments actuels de la communication et du rectorat. Ces locations permettront à l'évêché de tirer des revenus de son patrimoine afin "d'améliorer l'entretien et le fonctionnement, y compris de la maison diocésaine" qui devrait voir le jour d'ici 2026.

Quant au séminaire que l'évêque a rouvert dans des locaux flambants neufs en 2011 à Bayonne, dans le quartier chic des Arènes, avec 25 séminaristes, Marc Aillet assure qu'il n'est pas concerné par l'opération, même si il n'héberge plus qu'une demi-douzaine d'élèves. "C'est un patrimoine toujours utilisable (...) Il est fréquenté toute la journée par des séminaristes qui viennent aussi d'Anglet", assure-t-il.