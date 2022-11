Un morse aperçu sur les rives du Jaudy dans les Côtes d'Armor

L'animal marin aux grandes défenses est une espèce arctique qui est rarement observé aussi loin de son habitat naturel. Filmé par des ostréiculteurs, le réseau national qui surveille les échouages (Pelagis) et l'ACMOM, l’Association pour la conservation des mammifères et oiseaux marins de Bretagne, ont été prévenus et surveillent les mouvements de l'animal.

Un véritable mystère

Le morse avait été repéré dans le port de Dieppe la semaine dernière, et observé à deux reprises au Pays-Bas avant ça, selon Sami Hassani, directeur d'ACMOM et responsable mammifères marins et cétacés pour Océanopolis, à Brest.

Mais pourquoi l'animal se déplace-t-il aussi loin de son habitat naturel ? "Je n'ai pas l'explication" mais il s'agit "d'un cas isolé" indique Sami Hassani.

Capture d'écran de la story Instagram de La Cabane à huîtres au Port de la Roche Jaune (commune de Plouguilel) - @lacabaneahuitreslrj

Si les spécialistes n'ont aucune idée des raisons qui ont poussé l'animal à venir jusque dans les Côtes d'Armor, il est suivi de près par le réseau national Pelagis et par l'ACMOM. Pour l'instant, le morse d'environ 700 kilos a l'air en bonne santé "même si au regard des photos de ce week-end et de celles de Dieppe, je le trouve un peu amaigri. Il pourrait être plus gras", observe le biologiste qui rappelle que, si vous croisez l'animal, "il ne faut surtout pas l'approcher. Gardez vos distances".