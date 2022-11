Un morse observé sur une plage de la Hague, entre Goury et Saint-Germain-des-Vaux

Une habitante de Saint-Germain-des-Vaux dans la Hague a eu la surprise de découvrir ce mardi 29 novembre à la mi-journée, un morse sur la côte entre sa commune et Goury. Ce mercredi, une proche de cette habitante l'a aidé pour voir si l'animal était toujours présent, mais elles ne l'ont pas revu.

Il y a quelques jours, vendredi 25 novembre, un morse a également été observé dans les Côtes d'Armor. Pour Sami Hassani, directeur de l'Association Conservation Mammifères et Oiseaux Marins (ACMOM), basée à l'Océanopolis de Brest, "il s'agit probablement du même individu," animal qui avait également été observé à Dieppe, en Seine-Maritime et plus tôt encore, aux Pays-Bas. "Il a l'air en bonne santé," rassure le scientifique, "mais lorsqu'il avait été observé entre Dieppe et les Côtes d'Armor, il me semblait qu'il avait un peu perdu du poids." Cela indiquerait que l'animal n'a pas réussi à se nourrir entre ses différents trajets, cependant, "un plongeur l'aurait vu s'alimenter" lorsqu'il était en Bretagne précise Sami Hassani. Il faut espérer qu'il regagne des forces pour pouvoir repartir.

Comment un animal arctique s'est-il retrouvé sur les côtes de la Manche ?

Les scientifiques ont du mal à s'expliquer la présence de ce morse si loin de son habitat naturel, la région de l'Arctique. Ce type de cas isolé s'est déjà produit par le passé, un morse a été observé il y a un an à La Rochelle, puis au nord de l'Espagne et enfin en Irlande, indique Sami Hassani. L'animal avait ensuite repris la route vers le nord pour réintégrer son habitat. "Qu'est-ce qui les a poussé à quitter leur habitat ?" s'interroge le scientifique, "aujourd'hui, on n'a pas d'explication."

L'animal "a l'air en bonne santé" indique un spécialiste d'Océanopolis. - Jean-Philippe TILLARD

Un constat indéniable : la banquise, point de départ de la chasse et lieu de repos pour ces animaux, s'est "considérablement réduite" affirme Sami Hassani. Mais pour lui, difficile de lier le réchauffement climatique et ces animaux perdus loin de leur habitat naturel. "Si c'était un phénomène massif, on observerait plus d'individus. Ce qui est en revanche intéressant, c'est de recenser ces cas et de voir si la fréquence dans le temps va augmenter," explique le directeur de l'ACMOM.

Les spécialistes rappellent qu'il ne faut pas déranger les mammifères marins lorsqu'ils sont ainsi observés sur nos côtes, autant pour leur bien-être que pour la sécurité de chacun car ils peuvent parfois être agressifs.