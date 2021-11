Un mortier historique neutralisé dans la rade de Villefranche-sur-Mer

Les plongeurs-démineurs de la Marine Nationale ont procédé au contre-minage d’une munition historique au large de Villefranche-sur-Mer. C'est un plongeur de la sécurité civile qui a découvert cette munition historique de type mortier à 26 mètres de fond dans la rade de Villefranche le 26 octobre. La munition a été repérée dans le secteur situé entre la pointe de la Rascasse et la pointe Madame.

Pour cette opération, le GPD Med a dans un premier temps éloigné la mine de sa zone de découverte pour procéder à sa destruction plus au large, entre deux eaux, pour limiter au maximum l’impact environnemental. Elle s’est déroulée hors des approches de la « grotte de corail » et éloignée des herbiers de posidonie. Par ailleurs, des mesures spécifiques dites d’effarouchement ont été mises en œuvre avant le contre-minage pour éloigner la faune présente dans la zone. Dès confirmation de la destruction de cette mine, et donc de la fin d’un risque potentiel pour la vie humaine, l’arrêté préfectoral réglementant toute activité dans cette zone ainsi que l’arrêté pris pour encadrer l’opération de contre minage ont été levés.

Si vous découvrez un engin explosif sur le littoral ou en mer, la Préfecture Maritime de la Méditerranée rappelle quelques consignes: